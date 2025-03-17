Onat tüneli korku tüneli olmuş!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca ile Bornova ilçeleri arasında kesintisiz ulaşımı sağlamak amacıyla yapımına başladığı Onat Tünel İnşaatı, Konak Atamer Mahallesinde bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluşmasına neden oldu.

YÜKLENİCİ FİRMA "ÇATLAKLARIN TÜNEL İNŞAATI İLE ALAKASI YOK" DEDİ AMA…

2613 sokak ile 2581 sokağın kesiştiği noktada bulunan ve evleri yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesinden yardım beklerken inşaatın yapımını üstlenen yüklenici firma ise Ege Üniversitesi'nin hazırladığı raporu gerekçe göstererek meydana gelen çatlaklarla tünel inşaatının bir bağlantısının olmadığını iddia etti.

ÇANKIRI, MAĞDUR OLAN VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ

Yaşadıkları mağduriyeti kamuoyuna duyurmak isteyen vatandaşların yardım çığlığı AK Parti Cephesinde karşılık buldu. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak Atamer Mahallesine giderek evlerinde çatlak oluşan vatandaşlarla bir araya geldi.

TUGAY'A YÜKLENDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yüklendi. X hesabından evlerin duvarlarında oluşan çatlakların fotoğraflarını paylaşan Çankırı, altına da : "Burası ne işgalciler tarafından tahrip edilen Gazze'de bir sokak ne de Ortadoğu'da bombalanan bir ev… Burası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kesintisiz ulaşım vaadiyle 2018 yılında başlatıp bitiremediği ve sözümona kontrollü patlatmalarla yapımına devam ettiği Onat Tüneli'nin Konak'taki mağduriyetinin fotoğrafı." İfadelerini kullandı.

VATANDAŞIN CAN GÜVENLİĞİ UMURLARINDA BİLE DEĞİL

Açıklamasının devamında vatandaşların karşı karşıya kaldığı mağduriyete dikkat çeken Çankarı; "Dün duvarlarında derin yarıkların, kolon ve kirişlerinde çatlakların oluştuğu kiminin yatalak hastası kiminin engelli bireyinin yaşadığı Atamer Mahallesi'nde incelemelerde bulundum. Vatandaşlarımızın hem hane içinde can güvenliğinin hem de derin yarıkların oluştuğu mahalle yollarındaki çöküntünün yerel yöneticiler tarafından bir kez daha göz ardı edildiğine tanık oldum. İzBB'nin sıklıkla 'kesintisiz çalışma' dediği tam da bu olsa gerek. Vatandaşın hali nicedir? Can güvenliği ne durumdadır? Umurlarında bile değil. 'ışığa metreler kaldı' diyen zihniyetin mahalle sakinlerine yaşattığı kabus Onat Tüneli'ni Korku Tüneli'ne dönüştürmüştür. Şehir içi trafiği rahatlatmak adına tünel yapmaya kalkıyorsunuz ama yol açtığınız, mağduriyetin trafiğini yönetemiyorsunuz. Ortada hala kamulaştırması yapılmayan, onlarca tahliye kararı çıkarılan hasarlı haneler var iken hangi yüzle 'kentin dört bir köşesinde özveriyle çalışıyoruz' diyebiliyorsunuz? Sonra da çıkıp 'ışığa az kaldı' diyorsunuz. Çok güzel. Ancak bildiğim kadarıyla beyaz ışık, içerdiği yüksek orandaki mavi ışık nedeniyle insanların biyolojik saatini etkiler ve uyku düzenini bozarmış. Şimdi sorarım Sayın Tugay; mahalle sakinleri diken üstünde iken rahat uyuyabiliyor musunuz?" ifadelerine yer verdi.