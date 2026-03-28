Önce bacağından vurdu sonra ezmeye çalıştı

Adana'da 2 çocuk annesi Dilan Öztürk (33), 3 yıl önce boşandığı eşi A.K. (34) tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla bacağından vuruldu. Acımasız eski koca, kanlar içinde yatan kadını otomobille ezmeye çalıştığı sırada komşuları tarafından engellendi. Hastanede tedavi altına alınan Öztürk, "Eğer boşandığım adam tutuklanmazsa beni öldürecek. Ölmek istemiyorum" dedi. A.K. ise olaydan sonra polise teslim oldu.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Olay, önceki gün Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Biyolog Dilan Öztürk, müteahhit eski eşi A.K.'nin rahatsız etmesine ve tehditlerine dayanamayınca Eylül 2025 tarihinde uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak A.K., yine de eski eşi Dilan Öztürk'ü rahatsız etmeye devam etti. Olay günü bölgede saklanan A.K., çocuklarını okula götürmek için evden çıkan Dilan Öztürk'e "Selam, seni öldüreceğim" diye bağırdı. Apartmanın önündeki komşuları kadına siper oldu ancak çıkan arbedede A.K., eski eşini çocuklarının gözü önünde vurdu.

Bacağından yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken durumu fırsat bilen A.K. otomobiliyle üzerinden geçmek isteyince komşuları engel oldu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken A.K. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Hastanede tedavisi süren Dilan Öztürk, "Beni aldattı. Sürekli şiddet görüyordum. Benim kendisini aldattığımı söyleyip darp ediyordu. Kendisinden boşandım ve ama peşimi bırakmadı. Sürekli arayıp 'Seni öldüreceğim' diyerek tehdit ediyordu. Sonunda beni vurdu. Yerde yatarken arabayla üzerimden geçmek istedi, komşular engelledi. Beni vurmadan önce aşağı inen başka bir kadını ben zannedip onu vurmak istemiş. Ölmek istemiyorum. O caninin tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu.