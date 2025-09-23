Haberler Yaşam Haberleri Önce Buca şimdi de Karşıyaka! Maaşlarını alamayan Karşıyaka Belediyesi işçileri süresiz iş bıraktı
Önce Buca şimdi de Karşıyaka! Maaşlarını alamayan Karşıyaka Belediyesi işçileri süresiz iş bıraktı

İzmir Buca’dan sonra şimdi de Karşıyaka Belediyesi karıştı. Geçtiğimiz günlerde maaşlarını ve geriye dönük alacaklarını alamadıkları gerekçesi ile iş bırakan Buca Belediyesi işçilerinden sonra bu sefer de 5 aydır maaşlarını alamayan Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent A.Ş çalışanları iş bıraktı. Sabah erken saatlerde temizlik işleri şantiyesinde başlayan eylem kısa sürede tüm birimlere yayıldı. Belediyede örgütlü DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada alacakları yatana kadar bireysel iş edinmeme haklarını kullanıp süresiz iş bıraktıklarını açıkladı. Yaklaşık 1800 işçinin iş bırakması ile birlikte temizlik işlerine bağlı ekipler sabah çöp toplamaya çıkmadı. Durum böyle olunca Buca’da oluşan bildik görüntüler İzmir’in Karşıyaka ilçesinde de görülmeye başladı. Cadde ve sokaklarda çöp dağları oluştu.

İzmir'in Buca ilçesinde çöp dağlarının oluşmasına neden olan maaş krizi bu sefer de CHP'li Karşıyaka Belediyesine sıçradı. Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent A.Ş ve Personel A.Ş'de çalışan yaklaşık 1800 işçi 5 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile süresiz iş bıraktı. Belediye şirketlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, Kent A.Ş işçilerinin 5 aydır, Personel AŞ çalışanlarının ise ağustos ayı maaşının yatırılmadığını, 2 şirkette de 2024 yılında imzalanın toplu iş sözleşmesi farklarının halen daha ödenmediğini söyledi.

BELEDİYE YÖNETİMİ SOMUT ADIM ATMADI

Belediye yönetiminin işçilere çözüm odaklı yaklaşımda bulunmadığını iddia eden Akdoğan, "Bugün Belediye Başkanı ve yönetimi yapılan görüşmede, Kent AŞ ve Personel AŞ'nin alacaklarıyla ilgili somut bir adım atmamıştır. Bugün itibariyle tüm birimlerde süresiz iş durdurma, bireysel iş edinmeme hakkımızı kullanmaktayız. Karşıyaka halkından özür diliyoruz. Çöplerin toplanmaması konusunda eğer ki belediye yönetiminden bir açıklama gelirse bunun sorumlusu bizler değiliz." ifadelerini kullandı. Akdoğan, işçilerin aylardır maaş almadan çalıştıklarını, hem işçilerin hem de ailelerin bu durumdan olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.

MAAŞ ÖDEMEYEN BELEDİYE KREŞ PARASINI VEREMEYEN ÇALIŞANIN ÇOCUĞUNA FAİZ UYGULUYOR

Bazı işçi arkadaşlarının çocuklarının Karşıyaka Belediyesi'ne ait kreşlerde eğitim gördüğünü ifade eden Akdoğan, "Maaş ödemeyen belediye, kreş ücretini ödemediği için faiz uyguluyor. Belediye yönetimi kreşlerin ücretini ödeyemediği için personeline faiz uyguluyor. Parayı ödemeyen sensin, faizi uygulayan sensin. Mağdur olan işçi, çözüm bulamayan belediye yönetimi." diye konuştu. Akdoğan, belediye yönetiminden biran önce hak ettikleri maaşların ödenmesini talep etti.

BURADA ENKAZ VAR

Karşıyaka Belediye Başkanı ve yönetimini eleştiren Akdoğan, "Burada bir borç var. Enkaz var. Buradaki enkazı buradaki işçiler yaratmadı. Bizim arkadaşlarımız buraya geldi, gitti ve çöpü topladı. Temizliğini yaptı. Bu borcu biz yapmadık. Bize başka çare bırakmadılar. 1,5 yıldır düzelmesini bekliyoruz. Hak ettiğimiz maaşlarımızı zamanında almak istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz." diye konuştu.

1800 İŞÇİ İŞ BIRAKTI

Akdoğan, bu geceden itibaren temizlik başta olmak üzere, belediyede görev yapan sendikalarına bağlı yaklaşık 1800 işçinin iş bıraktığını sözlerine ekledi.

