Önce Buca şimdi de Karşıyaka! Maaşlarını alamayan Karşıyaka Belediyesi işçileri süresiz iş bıraktı

BELEDİYE YÖNETİMİ SOMUT ADIM ATMADI

Belediye yönetiminin işçilere çözüm odaklı yaklaşımda bulunmadığını iddia eden Akdoğan, "Bugün Belediye Başkanı ve yönetimi yapılan görüşmede, Kent AŞ ve Personel AŞ'nin alacaklarıyla ilgili somut bir adım atmamıştır. Bugün itibariyle tüm birimlerde süresiz iş durdurma, bireysel iş edinmeme hakkımızı kullanmaktayız. Karşıyaka halkından özür diliyoruz. Çöplerin toplanmaması konusunda eğer ki belediye yönetiminden bir açıklama gelirse bunun sorumlusu bizler değiliz." ifadelerini kullandı. Akdoğan, işçilerin aylardır maaş almadan çalıştıklarını, hem işçilerin hem de ailelerin bu durumdan olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.