Önce dolandırdılar sonra helallik istediler!

Adana'da yaşayan S.G. (48), Seyhan ilçesindeki apartman dairesini satmak için bir internet sitesine 2 milyon 300 bin liralık ilan verdi. S.G. ile iletişime geçip, kendisini uzman çavuş olarak tanıtan İ.T. (31), evi ailesi için satın almak istediğini söyleyerek ilanın yayından kaldırılmasını istedi. Dolandırıcı İ.T., ev sahibi S.G.'nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, bir sosyal medya sitesinde aynı daireyi 1 milyon 900 bin liraya satılığa çıkardı. Bu kez daireyi almak isteyen M.T. (55), şüpheli ile iletişime geçti. Şüpheli, Malatya'da görev yaptığını söyleyip, daireyi babasının devralacağını belirtti. Şüphelinin yönlendirmesiyle alıcı M.T. ve gerçek ev sahibi S.G., tapu müdürlüğünde buluştu. M.T., telefonda konuştuğu şüphelinin verdiği banka hesabına, dairenin satış bedelini gönderdi.

HELALLİK İSTEDİ

Tapu memurunun devir işlemini yapacağı sırada S.G., M.T.'den parayı hesabına göndermesini söyledi. M.T. ise parayı telefonda verilen hesaba gönderdiğini söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı. Bu sırada şüpheli, M.T.'nin cep telefonuna "Ağabey ben sizi dolandırdım. Yurt dışına gideceğim. Birbirinize zarar vermeyin. Hakkınızı helal edin" şeklinde mesaj gönderdi.

5 KİŞİ 7 MİLYON LİRA DOLANDIRILMIŞ

Parasını dolandırıcıya kaptıran M.T.'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, dolandırıcılığı İ.T., D.Ö. (25) ve H.T.'nin (36) elebaşılığını yaptığı 35 kişini kimliğin tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlıların aynı yöntemle 5 kişiyi toplam 7 milyon lira dolandırdığını saptadı. Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri paranın bir kısmını kripto para, kalanını da altına çevirdiği belirtildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİLER

Bu tespitler üzerine harekete geçen siber polisi, Adana merkezli İstanbul, Mersin, Batman, Şanlıurfa, Kırklareli, Gaziantep, Kocaeli, Nevşehir ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda İ.T., D.Ö. ve H.T.'nin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, suçtan elde ettiği gelirle edindiği değerlendirilen 9 lüks otomobil, evlerinde ele geçirilen 1,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyete götürülen şüphelilerin, dolandırıcılık yapmadıklarını öne sürerek haklarındaki suçlamaları reddettiği bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T. ve D.Ö.'nün aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklandı, 11 kişi adli kontrolle serbest kaldı.