Önce dolandırdılar sonra helallik istediler

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, sazan sarmalı yöntemiyle vatandaşları dolandıran 35 kişiden 24'ü tutuklandı, 11 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Şüphelilerin, vatandaşları dolandırdıktan sonra "Sizi dolandırdım. Hakkınızı helal edin" mesajı attığı ortaya çıktı.Adana'da yaşayan S.G. (48), Seyhan ilçesindeki apartman dairesini satmak için bir internet sitesine 2 milyon 300 bin liralık ilan verdi. S.G. ile iletişime geçip kendini uzman çavuş olarak tanıtan İ.T. (31), evi ailesi için satın almak istediğini söyleyerek ilanın yayından kaldırılmasını istedi. Dolandırıcı İ.T., ev sahibi S.G.'nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp aynı daireyi 1 milyon 900 bin liraya satılığa çıkardı. Bu kez daireyi almak isteyen M.T. (55), şüpheli ile iletişime geçti. Şüphelinin yönlendirmesiyle alıcı M.T. ve gerçek ev sahibi S.G., tapu müdürlüğünde buluştu. M.T., telefonda konuştuğu şüphelinin verdiği banka hesabına, dairenin satış bedelini gönderdi. Tapu memurunun devir işlemini yapacağı sırada S.G., M.T.'den parayı hesabına göndermesini söyledi. M.T., parayı telefonda verilen hesaba gönderdiğini söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı. Bu sırada şüpheli İ.T., M.T.'nin cep telefonuna "Ağabey ben sizi dolandırdım. Yurt dışına gideceğim. Birbirinize zarar vermeyin. Hakkınızı helal edin" şeklinde mesaj gönderdi.Parasını dolandırıcıya kaptıran M.T.'nin şikayeti üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatılırken İ.T., D.Ö. (25) ve H.T.'nin (36) elebaşılığını yaptığı 35 kişilik çete tespit edildi. Aynı yöntemle 5 kişiyi toplam 7 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüphelilerin, suçtan elde ettikleri paranın bir kısmını kripto para, kalanını da altına çevirdiği belirtildi. Adana merkezli İstanbul, Mersin, Batman, Şanlıurfa, Kırklareli, Gaziantep, Kocaeli, Nevşehir ve Osmaniye'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Baskınlarda İ.T., D.Ö. ve H.T.'nin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, suçtan elde ettiği gelirle edindiği 9 lüks otomobil, evlerinde ele geçirilen 1,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüpheliler, haklarındaki suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edilen 24 kişi tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.