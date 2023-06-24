Önce eşini sonra kendini vurdu

Adana'nınSeyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde Erhan Arslan (25), boşanma aşamasında olduğu eşi Nuriye Arslan'ın (30) kaldığı evin önüne geldi. Çift arasında çıkan tartışma sonrası Erhan Arslan tabancayla eşini vurarak ağır yaralayıp aynı silahla kendine ateş etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Erhan Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nuriye Arslan olay yerindeki ilk müdahale sonrası Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Erhan Arslan'ın cesedi ise polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.