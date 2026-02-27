Esenyurt’ta çiftlerin kavgası kanlı bitti: Önce eşini ardından da kendini vurdu! 1 ölü

Olay, 25 Şubat saat 17.30 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. Parka gelen Savaş S. ile Sibel S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Savaş S. belinden çıkardığı silahla önce eşi Sibel S.'yi yaraladı, ardından kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Sibel S. ve Savaş S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerde 2 adet boş kovan ve silah buldu. Öte yandan eşini vuran Savaş S.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Savaş S.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.