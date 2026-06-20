Önce eski eşini 9. kattan attı, sonra kendi atladı

İstanbul Çekmeköy Taşdelen Düşünür Sokak'ta bulunan bir sitede dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 9. kattaki daireden kavga seslerini duyan komşuları polisi arayıp kadına şiddet ihbarında bulundu. Adrese gelen ekipler, sitenin bahçesinde bir kadın ve bir erkeğin hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Yapılan incelemelerde Şeyma Azın (31) ve bir süre önce boşandığı eski eşi Semih Öner'in (37) hayatını kaybettiği belirlendi. Çekmeköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, Şeyma Azın'ın olaydan önce eski eşi tarafından darp edildiği, çiftin uzun süre kavga ettikleri öğrenildi. Çevredeki vatandaşların verdiği bilgilere göre, eski kocası Semih Öner'in tartışma sırasında önce Şeyma Azın'ı aşağı attığını, ardından da kendisinin atladığını iddia etti.

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