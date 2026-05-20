Önce işçiler şimdi de memurlar… Arıtma tesislerinin özelleştirilmesine memurlardan tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde faaliyet gösteren arıtma tesislerinde bazı hizmetleri özelleştirme kararı almasına işçilerden sonra bir tepki de memur sendikalarından geldi.

EYLEME BİNLERCE MEMUR KATILMIŞTI

Geçtiğimiz Pazartesi günü İZSU Genel Müdürlüğünde işçilerin örgütlü olduğu Belediye İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Yönetiminin düzenlediği 'taşerona hayır' eyleminin ardından memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube'den de konuya ilişkin açıklama geldi.

İHALE İLE 24 TESİSTE HİZMETLER ÖZELLEŞTİRİLECEK

Sendika yaptığı yazılı açıklamada özellikle atık su arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarının işletme faaliyetlerinin taşerona devredilmesinin gündemde olduğuna dikkat çekti. Sendika, Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile başlayan sürecin 24 tesisin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesinden endişe duyduğunu dile getirdi.

GEREKÇE; MALİYETİ DÜŞÜRMEK

Sendika, 'maliyet düşürme' gerekçesi ile su ve kanal arıza hizmetlerinin de benzer bir modelle dışarıya verilmesinin kamu hizmetinin niteliğini zayıflatacağını öne sürdü. Açıklamada, bu adımların İZSU'nun kendi personeliyle yürüttüğü işletme faaliyetlerinin geriletilmesi anlamına geldiğini belirten sendika, su hizmetlerinin piyasa koşullarına açılmasının elektrik ve doğalgaz sektörlerindeki özelleştirme süreçlerine benzer sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Bu yaklaşımın çalışanlar açısından güvencesizliği artıracağı ve sendikal yapıyı zayıflatacağı iddia eden sendika İzmir halkının nitelikli kamusal hizmet hakkı ve İZSU emekçilerinin güvenceli çalışma yaşamının, söz konusu uygulama ile piyasa koşullarına ve maliyet hesaplarına kurban edilmek istendiğini belirtti.

SU HİZMETLERİ PİYASA KOŞULLARININ İNSAFINA TERK EDİLMEZ

Maliyetleri düşürme gerekçesiyle atılan bu adımların, açık bir güvencesizleştirme ve esnek çalışma modelini yaygınlaştırma girişimi olduğunu öne süren sendika açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu süreç, yalnızca belirli hizmetlerin devri değil; İZSU'nun yıllardır kendi personeli eliyle yürüttüğü işletme faaliyetlerinin adım adım özelleştirilmesi anlamına gelmektedir. Elektrik ve doğalgazda olduğu gibi su hizmetlerinin de piyasa koşullarının insafına terk edilmesi kabul edilemez." Denildi.

İŞ GÜVENLİĞİ ZAYIFLAR

Bazı hizmetlerin özelleştirilmesi ile kurum içindeki uzman kadroların görev alanlarından uzaklaştırma anlamına geldiğini belirten Sendika; "Bilinmelidir ki; kuralsız çalıştırma ve taşeron düzeni, iş güvenliği önlemlerini zayıflatarak telafisi imkansız iş kazalarına zemin hazırlamaktadır. Kurumlarımızda son dönemde yaşanan üzücü iş kazaları, bu denetimsizlik ve kuralsızlaştırma politikalarının birer sonucudur. Deneyimli kamusal emeğin tasfiyesi, iş güvenliği risklerini artıracağı gibi yeni çevre sorunlarına da yol açabilecektir." denildi.

YANLIŞTAN DÖN, İHALE TAKVİMİNİ DURDUR

Açıklamanın sonuç bölümünde İZSU yönetimine de çağrıda bulunan sendika; İZSU yönetimine 'Yanlıştan dön, ihale takvimini durdur' çağrısında bulundu.