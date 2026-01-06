Önce işçiler şimdi de memurlar... ESHOT’taki hukuksuz görevden almalar tepki çekti

Geçtiğimiz haftalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde çalışan yaklaşık 23 bin işçi belediye yönetiminin Kasım ayında çıplak maaş yatıracağını açıklaması üzerine eylem kararı aldı. Sokağa dökülen 23 bin işçinin yaptığı çıplak maaşı çıplak ayaklı protesto eylemi ülke genelinde büyük ses getirdi. 1 Hafta süren eylemler sonrası devreye CHP Genel Merkezinin de girmesi ile belediye ek ödemeleri işçi hesaplarına yatırdı. İşçiler de eylemlerine son verdi.

ÖNCE İŞÇİLER ŞİMDİ DE MEMURLAR

Bu olayın üzerinden daha bir ay bile geçmeden bu sefer de İzBB'nin kent içi toplu ulaşım şirketi ESHOT Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar ayaklandı. Memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube Yönetimi, ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sendika üyesi kadrolu müdürlere yönelik uygulamalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

SOMUT HUKUKİ GEREKÇE YOK

Açıklamada, herhangi bir disiplin soruşturması yürütülmeden ve somut hukuki bir gerekçe ortaya konulmadan bazı müdürlerin görevlerinden alınarak kadrolarının düşürüldüğü ifade edildi.

SUBJEKTİF DEĞERLENDİRMELER

Sendika yaptığı açıklamada, bazı üyeler hakkında disiplin suçu ortaya konulmamasına rağmen sübjektif değerlendirmelere dayalı süreçler başlatıldığını, bu süreçlerin fiilen bir yaptırım aracı gibi kullanıldığını ileri sürdü.

MASA SANDALYE BİLE VERİLMİYOR

Henüz sonuçlanmamış ve disiplin soruşturması niteliği dahi taşımayan işlemlerin görevden almalara gerekçe gösterilmesinin masumiyet karinesi ile hukuki güvenlik ilkesine aykırı olduğuna dikkat çeken sendika, görevden alınan memurların özellikle ikamet ettikleri adreslerde görevlendirildiklerini iddia etti. Sendika bazı görevlendirmelerin de toplu taşıma imkanı bulunmayan yerlere yapıldığının altını çizdi. Yapılan açıklamada ayrıca, görevlendirilen personellere fiilen çalışabilecekleri bir ortam sağlanmadığı; masa, sandalye ve bilgisayar gibi temel çalışma araçlarının dahi tahsis edilmediği öne sürüldü.

ÇALIŞMA BARIŞI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENİYOR

Sendika, söz konusu uygulamaların aile yaşamını, çalışma barışını ve kamu hizmetinin verimli yürütülmesini olumsuz etkilediğini belirterek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan kariyer, liyakat, hukuki güvenlik ve kazanılmış hakların korunması ilkelerinin ihlal edildiğini savundu.

GERİ ADIM ATILMAZSA YARGIYA BAŞVURULACAK

Açıklamada, idari işlemlerin sebep, şekil, yetki, konu ve amaç unsurları yönünden hukuka uygun olması gerektiğine dikkat çeken sendika, yapılan işlemlerin bu unsurların birden fazlası açısından hukuka aykırılık içerdiğini belirtti. Savunma hakkının tanınmaması, gerekçelerin yazılı ve denetlenebilir şekilde ortaya konulmaması ile ölçülülük ilkesinin gözetilmemesinin Anayasa'nın hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu hatırlatan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube, geri adım atılmaması halinde üyelerinin kazanılmış haklarını ortadan kaldıran uygulamalara karşı gerekli tüm idari ve yargısal başvuruların yapılacağını duyurdu.