Önce keşif sonra katliam yaptılar

Kocaeli'nde, geçen 27 Mart gecesi 3 kişinin hayatını kaybettiği bar saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı. Emniyetin tespitlerine göre, İstanbul'dan çaldıkları araca ikiz plaka takarak kente gelen saldırganlar, 5 gün caddede keşif yaptı. Saldırıdan önce de bara yakın bir dönercide kendilerine döner ziyafeti çekerek son keşif ve planlarını yapan 2 saldırgan, gece saat 02.00 sıralarında barın önüne gelip, işletme sahibini dışarıya çıkarabilmek için cama taş attı. İşletme sahibi Volkan Berberoğlu da gürültü nedeniyle dışarıya çıkınca, saldırganlar otomobilden Kalaşnikofla taradı.

Volkan Berberoğlu (42), işadamı ve Kocaelispor kongre üyesi Cem Özer (49) ve bir hafta önce emekliye ayrılan polis memuru Talip Çakır'ın öldüğü saldırıda, mekân çalışanları Türkeş Çimen ve Cüneyt Sarmal ise yaralandı. Polisin İstanbul ve Sakarya'da 22 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 31 Mart'ta 4 ayrı adrese düzenlenen ikinci operasyonda da 4 şüpheli daha yakalandı.