Önce memurlar şimdi de işçiler! İzmir’de eylemsiz gün geçmiyor...

Giriş Tarihi: 18.05.2026 12:18

İzmir’de CHP’li ilçe belediyelerindeki memur eylemlerinden sonra şimdi de işçiler ayaklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğünün bünyesindeki arıtma tesislerinin işletmelerini özelleştirme kararının ardından İZSU’da örgütlü Belediye İş Sendikası eylem kararı aldı. Alınan karar uyarınca Belediye iş Sendikası bugün saat 16.00’da Fuar Basmane kapısı önünde toplanacak. İşçiler kortej oluşturup buradan İZSU Genel Kurulunun yapılacağı Kültürpark’taki meclis salonuna yürüyecek. Sendika İZBB Başkanı Cemil Tugay ile İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan’a ‘arıtma tesislerindeki taşeronlaşmaya son verin’ çağrısında bulunacak. İZSU Genel Müdürlüğü geçtiğimiz aylarda Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinin işletmesini özelleştirmişti.

İzmir'de 3 haftadır süren ilçe belediyelerindeki memur eylemleri yeni bitmişken bu sefer de işçiler sokağa inme kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü'nün bünyesindeki arıtma tesislerinin işletmesini özelleştirme kararı almasının ardından bu iş yerlerindeki örgütlü Belediye İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube yönetimi karara tepki gösterdi.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

İZSU yönetimi, 1., 2. ve 3. Bölge Daire Başkanlıkları'nın sorumluluğundaki tüm arıtma tesisleri, terfi istasyonları ve yağmur suyu sistemlerinin işletilmesini kapsayacak yeni bir "hizmet alımı" ihalesi için takvim belirlemesi bardağı taşıran son damla oldu.

BUNUN ADI TAŞERONLAŞMA

İZSU Genel Müdürlüğü bünyesindeki arıtma tesislerinde çalışan işçilerin örgütlü olduğu Belediye İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Yönetiminden yaşananlara tepki geldi. Sendika, mevcut sürecin fiilen "taşeronlaşma" ve "özelleştirme" anlamına geldiğini öne sürüp eylem kararı aldı.

ÖNCE AÇIKLAMA SONRA PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

Belediye-İş İzmir 2 No'lu Şube bugün sokağa çıkıyor. İZSU Genel Kurulu toplantısına yürüyecek olan Belediye-İş Sendikası 2 Nolu Şube Yönetimi, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'a ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a seslenecek. Sendika tarafından yapılan açıklamada, "İZSU'nun yaptığı taşeronlaştırma çalışmalarına 'dur' demek için bugün saat 16:00'da Fuar Basmane kapısında toplanıp basın açıklaması yapılacaktır. Tüm işçi arkadaşlarımızı basın açıklamasına destek vermek için alana çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı..

