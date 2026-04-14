Önce mesajla tehdit ettiler, ardından silahlı saldırı düzenlediler: 1 yaralı!

Olay, 50.Yıl Mahallesi 2145. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Tamer Koç, husumetli olduğu kişiler tarafından telefonuna gelen mesajlarla ile tehdit edildi. Bunun üzerine şüpheliler yolda yürüyen Koç'u takip edip silahlı saldırıda bulundu. Şüpheliler saldırının ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ayağından yaralandığı belirlenen Tamer Koç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
OLAYIN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA
Olay sonrası yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, silahlı saldırıya uğrayan Tamer Koç'un, babası Taner Koç'u arayıp 'Baba vurdular beni' dediği anlar yer aldı.
'OĞLUM ARABAYI VERMEYİNCE SİLAHLI SALDIRIDA BULUNDULAR'
Saldırıya uğrayan Tamer Koç'un babası Taner Koç, "Oğlum 5-6 ay önce bir araç kiralıyor, mahallede zorbalar var çete gibi arabayı elinden almaya çalışıyorlar, oğlum da vermiyor. Benim oğlum da arabayı vermeyince ona karşı silahlı saldırıda bulunuyorlar. Küçük çocuğumu tehdit etme, farklı numaralardan mesaj atma, hakaret küfür var. Bununla ilgili savcılığa binlerce kez karakola binlerce kez şikayette bulunduk ama en sonunda çocuğumu bugün vurdular.
Çocuğumu 15 gün sonra ameliyata alacaklar, ayağında mermi kalmış. Kaç tane çocuğu burada dövdüler, darbettiler. Aileleri artık korkudan karakola gidip şikayette bile bulunamıyorlar. Benim çocuğum tıraş olurken başkası mesaj atıyor 'abin nerede' diye.