Önce motosiklet sonra bir kasa alkol çalan hırsız: “Hepsini içtim”

Adana'da 34 yaşındaki Fehmi Celal A.,çalıntı motosikletle geldiği tekel bayisinin önündeki bir kasa alkolü çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, şüpheliyi yakaladı. İfadesinde, "O gün içmek istemiştim. Çaldıklarımın hepsini içtim" diyen şüpheli, tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Olay, 15 Ekim'de Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda meydana geldi. Çaldığı motosikletle gezintiye çıkan Fehmi Celal A., tekel bayisinin önünde bulunan kasadaki biraları fark etti. Fehmi Celal A., bir kasa alkol motosiklete yükleyip, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 'Hırsızlık' suçundan 8 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

"ALKOL İÇMEK İSTEDİM HEPSİNİ İÇTİM"

Polis, Fehmi Celal A.'yı evinde yakalayıp gözaltına aldı. Çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ise evin bahçesinde ele geçirilip, sahibine teslim edildi. Emniyete götürülen Fehmi Celal A., ifadesinde, "O gün içmek istemiştim. İş yerinin önünde görünce bir kasa aldım. Çaldıklarımın hepsini içtim" dedi. Adliyeye sevk edilen Fehmi Celal A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.