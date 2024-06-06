Önce öldürmüşler sonra poşete koyup atmışlar... Esrarengiz cinayetin nedeni şiddet

Hatay'ın Antakya ilçesinde 26 Aralık 2023'te kaybolan ve 21 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'in (41) eşi Meryem Özdemir'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle kadının ağabeyi Mehmet Genç tarafından tabancayla öldürüldüğü ortaya çıktı. Olaydan sonra aile fertlerinin Mehmet Ali Özdemir'in cesedini poşete koyup ormanlık alana attıkları belirlendi. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Mehmet Genç'in, "Kardeşime evlendiği günden beri şiddet uyguluyordu. Artık dayanamadım. Konuşmak için eve çağırdım ve bahçede 3 el ateş ederek öldürdüm. Daha sonra cesedi poşete koyup attık" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Meryem Özdemir ile birlikte annesi, babası, 2 erkek kardeşi, amcası ve 2 kuzeni adliyeye sevk edildi.

MÜGE ANLI'YA BAŞVURDULAR

Kaybolan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı-Sert programına başvurmuştu. 16 Ocak 2024'te Özdemir'den acı haber gelmişti. Tabancayla başından vurulmuş olan Özdemir'in cansız bedeni otomobilinin 750 metre uzağında bulunurken, araçta kan izlerine rastlanmıştı. Programda sürekli çelişkili ifadeler veren Meryem Özdemir ile birlikte ailesi polis tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. Soruşturmayı tamamlayan ve delilleri elde eden polis, önceki sabah 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Polis Meryem Özdemir ile birlikte annesi, babası, 2 erkek kardeşi, amcası ve 2 kuzenini gözaltına aldı.

KAN İZLERİNİ SİLİP, ELBİSELERİNİ YAKMIŞLAR

Cinayet Büro Amirliğinde çapraz sorguya alınan şüphelilerden Mehmet Genç, eniştesi Mehmet Ali Özdemir'i kızkardeşi Meryem'e şiddet uyguladığı için cinayeti işlediğini itiraf etti. Meryem Özdemir de eşini ağabeyinin öldürdüğünü söyledi. Olay gecesi dışarıda bulunan Mehmet Ali Özdemir'i eve çağırdığını ifade eden Mehmet Genç, "Bahçede tabancayla üç el ateş ettim. Öldürdükten sonra evde poşete koyup kendisinin otomobiline taşıdıktan sonra cesedi çalılıkların arasına attık. Otomobilini de uzağa bıraktık. Tabancayı da cesedinin yakınlarında toprağa gömdüm. Daha sonra eve gelip bahçedeki ve evdeki kan izlerini sildik. Ayrıca kan izleri bulunan elbiselerimizi de yaktık" dediği öğrenildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler "Tasarlayarak planlayarak adam öldürmek" suçundan adliyeye sevk edildi.