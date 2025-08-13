Önce sevgilisini vurdu, ardından aynı silahla intihar etti

Mersin-Antalya karayolu üzerinde Sanayi Sitesi girişinde, Naim Şen isimli şahıs, Songül Perçem (40) isimli kadınla araç içerisinde tartıştı. Olayın ardından araçta bulunan pompalı tüfeği alarak araçtan inen Perçem'in ardından gelen Şen tüfeği kadının elinden almayı başardı. Bu sırada kadının dur ateş etme dediğini duyan görgü tanıkları, daha sonra Naim Şen'in ateş ederek kadını öldürdüğünü, sonra da tüfeğini çenesine dayayarak intihar ettiğini ifade ettiler. Kadın olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralanan Naim Şen özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Songül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın meydana geldiği otoyol, kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Soruşturma sürüyor.

