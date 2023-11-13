Cinayeti tüm detaylarıyla anlattı.. Önce silahla vurmuş sonra bıçaklamış

7 YAŞINDAKİ KIZI ODADA SAKLANDI

Yardım çığlığını ve aşağı düşen cam parçalarını gören komşular, yukarı çıktılarında Pınar Bektaş'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Ardından diğer odaları da kontrol eden komşuları, Bektaş'ın 7 yaşındaki kızının bir odada saklandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Pınar Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze evden çıkarıldığı sırada Pınar Bektaş'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Tuncay Sağ'ın ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Öte yandan, kızlarının sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, annesinin doğum gününü kutladığı görüldü.

18 YIL EVLİ KALDIĞI KADINI GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÖLDÜRMÜŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alınan şüpheliyle ilgili yapılan incelemelerde; şüpheli ve maktul şahsın yaklaşık 18 yıl evli kaldıktan sonra 2023 Mayıs ayında boşandıkları ve bu evliliklerinden 1 erkek ve 2 kız olmak üzere müşterek 3 çocuklarının bulunduğu belirlendi. Pınar Bektaş'ın eski kocası hakkında 2022 Ekim ve 2023 Nisan aylarında yapılmış toplam 2 adet müracaatının bulunduğu, ancak aralarında devam eden herhangi bir tedbir veya uzaklaştırma kararının olmadığı tespit edildi.

