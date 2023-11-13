Cinayeti tüm detaylarıyla anlattı.. Önce silahla vurmuş sonra bıçaklamış

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Gazi Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre Tuncay Sağ, çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı eski eşi Pınar Bektaş'ın evine gitti. Ardından Sağ ve dün 42 yaşına giren Bektaş arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ikili arasında arbede yaşandı. Tuncay Sağ, teyzesinin kızı da olan Bektaş'ı mutfaktan aldığı bıçakla önce boğazını kesti, sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Saldırgan evden çıktıktan sonra 3 çocuk annesi Pınar Bektaş, eline aldığı bir bardağı pencereden dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi.
7 YAŞINDAKİ KIZI ODADA SAKLANDI
Yardım çığlığını ve aşağı düşen cam parçalarını gören komşular, yukarı çıktılarında Pınar Bektaş'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Ardından diğer odaları da kontrol eden komşuları, Bektaş'ın 7 yaşındaki kızının bir odada saklandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Pınar Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze evden çıkarıldığı sırada Pınar Bektaş'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Tuncay Sağ'ın ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Öte yandan, kızlarının sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, annesinin doğum gününü kutladığı görüldü.
18 YIL EVLİ KALDIĞI KADINI GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÖLDÜRMÜŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alınan şüpheliyle ilgili yapılan incelemelerde; şüpheli ve maktul şahsın yaklaşık 18 yıl evli kaldıktan sonra 2023 Mayıs ayında boşandıkları ve bu evliliklerinden 1 erkek ve 2 kız olmak üzere müşterek 3 çocuklarının bulunduğu belirlendi. Pınar Bektaş'ın eski kocası hakkında 2022 Ekim ve 2023 Nisan aylarında yapılmış toplam 2 adet müracaatının bulunduğu, ancak aralarında devam eden herhangi bir tedbir veya uzaklaştırma kararının olmadığı tespit edildi.
CİNAYETİ TÜM DETAYLARI İLE ANLATTI
Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan Tuncay Sağ, cinayeti itiraf ederek tüm detayları ile anlattı. Eşinden 6 Nisan 2023 tarihinde geçimsizlik nedeniyle boşandığını anlatan Tuncay Sağ, "Normalde hafta sonları 9 yaşındaki kızımı alıp gezdiriyordum. Bu Cumartesi onu almam gerekiyordu. Ancak eşim bir işi olduğunu, Pazar günü alabileceğimi söyledi. Ben bu durumu olumlu karşıladım. Pazar sabahı kızımı aldım. Birlikte gün boyu gezdik. Daha sonra eski eşim telefon edip kızımı getirmemi istedi" dedi.
"GEÇ SAAT OLDUĞU İÇİN SİLAHI YANIMA ALDIM"
Eski eşinin isteği üzerine kızını yakındaki markete bıraktığını söyleyen Tuncay Sağ, "Eski eşim istersem çamaşırlarımı yıkayabileceğini söyledi. Ben de yakındaki evime gidip, kirli çamaşırlarımı aldım. Geri dönerken, geç olduğu için evde bulunan silahımı da yanıma almıştım. Çamaşırlar yıkanırken mutfakta sohbet etmeye başladık" dedi.
"DÜĞÜN ELBİSESİNİ GÖRÜNCE TARTIŞMA ÇIKTI"
Mutfakta sohbet sırasında, eşinin düğünde giyeceği bir elbisenin resmini gösterdiğini anlatan Tuncay Sağ, "Senle evliyken böyle elbiseleri bana giydirmiyordun' dedi. Böyle başlayan konuşma, kısa sürede tartışmaya ardından da kavgaya dönüştü. Bir anda çok sinirlendim. Silahımı çıkarak ona ateş ettim. Ancak silahım el yapımı olduğu için elimde parçalandı. Ben de mutfakta bulduğum ekmek bıçağını alarak onun boğazına sapladım" ifadelerini kullandı. Polisteki ifadesinde, daha sonra evde bulunan kızını aradığında bulamayınca bıçak ve silahını alarak karakola gittiğini anlatan Tuncay Sağ "Karakola gidip eşimi öldürdüğümü söyleyip teslim oldum" dedi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüpheli koca olaydan sonra da polis merkezine gelerek teslim olduğunu beyan etmiş, şüpheli şahıstan olayda kullandığını beyan ettiği 1 adet ibaresiz 9 mm tabanca ile 1 adet Bdaimond ibareli bıçak ele geçirildi. Şüpheli koca Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KANLI KIYAFETLERİ İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ
Şüpheli eski kocanın olayda ilk önce silah kullandığı daha sorma silahın tutukluk yapması üzerine eline bıçağı alıp olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Adliyeye sevk olurken beyaz tulum giydirilen şüphelinin kanlı kıyafetlerinin de kriminal incelemeye gönderildiği bildirildi.