Önce tehdit etti sonra öldürdü

Konya'da aile şirketinde çalışan makine mühendisi 23 yaşındaki Enver Yıldırım'ı öldürüp babası Barlas Yıldırım'ı (47) yaralayan katil zanlısı Ferhat Ongün (33) hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Yeşilköy Mahallesi'nde OSB'deki fabrikada 9 Eylül'de genç mühendisi öldüren Ferhat Ongün tutuklandı. Baba Barlas Yıldırım, yaşananları SABAH'a anlatarak şunları söyledi: "Katil çalıştığımız firmada şofördü, disiplinsizdi. Firmayı bir daha bu şoförü göndermemeleri için defalarca uyarıda bulunduk. 2 ay önce o firmayla çalışmayı bıraktık. Olay günü fabrikaya geldi. Bizi 'Sizinle görüşeceğiz, bekleyin beni' diye tehdit etti. 45 dakika sonra tekrar gelmiş, ateş etmeye başladı. Önce oğlumu vurdu. Ben de elindeki silahı almaya çalışırken vuruldum. Silahı elinden almasaydım katliam yapacaktı. Olayı önceden planlayarak yaptı."