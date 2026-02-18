Önce tehdit, sonra para teklif ettiler

Sultangazi
'de 14 yaşındaki M. B. 14 şubat günü babaannesine gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi durumu polise bildirince, kız çocuğunun halasının oğlu tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı. M.'yi kaçıran halasının oğlu, kızın babası Aykut B.'yi arayıp önce tehdit etti, sonra da evlendirilmek üzere başlık parası teklif etti.
Baba Aykut B., "14 yaşındaki kızımı kaçırdılar ve beni arayıp önce tehdit ettiler; sonra da babaları arayıp başlık parası teklif etti. Benim kızımı Hamza B., Efe B. ve Aslan G. kaçırdı. Bana, "Eğer kanallara çıkarsan sana zarar veririz, kızına zarar veririz" diyorlar. Bu tehditleri yapanlar benim akrabalarım. Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum, kızımı kurtarın. Hangi baba kızını parayla satar?" dedi.