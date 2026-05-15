Giriş Tarihi: 15.05.2026

Önce TIR’a, sonra duvara çarptı: 1 ölü 8 yaralı

Konya’da yolcu otobüsü, önce TIR’a sonra duvara çarptı. Kazada otobüsün sürücüsü öldü, 8 yolcu ise yaralandı

TOLGA YANIK
Konya'da yolcu otobüsü önce TIR'a, sonra yoldan çıkarak aydınlatma direği, ağaç ve istinat duvarına çarptı. Kazada, yolcu otobüsünün sürücüsü 42 yaşındaki Bereket Bolat hayatını kaybetti, otobüsteki 8 yolcu yaralandı. Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen kaza sonrası ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde Bolat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüste bulunan yolcular Serkan Medeni (32), Huriye Yeni (21), Hülya Elitok (49), Serkan Pekmez (35), Sıla Nur Dağı (21), Murathan Akdaş (26), Hüsne Irgat (44) ve Güler Uluğtekin (23) ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

