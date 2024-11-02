Önce yüzü, sonra hayatı değişti

İzmir'in Kiraz ilçesinde 4 yaşında geçirdiği kazada yüzünde ağır yanıklar oluşan Turan Çolak (47), 14 Mayıs 2012'de yüz nakli oldu. Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen Tevfik Yılmaz'ın (19) yüzü, göz kapakları ve saç derisinin yarısı nakledilen Çolak, böbrek nakli olan Bircan Baysal (42) ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavileri sırasında 2015'te nikâh masasına oturdu. Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Lokali'nde gerçekleştirilen düğüne ise Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Doç. Dr. Özlenen Özkan da katıldı. Antalya'da yaşamlarını sürdüren çift artık geleceğe umutla bakıyor. Çolak, "Mutlu ve huzurlu şekilde hayatımızı yaşıyoruz" derken Baysal ise "Nakilden önce siyah olan hayatım, nakilden sonra renklendi" diye konuştu.