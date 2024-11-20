Onlar bebekleri yaşatmak için var

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, minik bedenlerin hayata tutunabilmeleri için mücadele veriyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'ne hizmet veren 44 yataklı ünitede her türlü imkân bulunuyor. Bebekler, uzman doktor ve hemşirelerden oluşan ekip tarafından iyileştirilerek ailesinin kucağına teslim ediliyor. 15 yıldır Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi olarak görev yapan Fatma İkinci, "Özel hastanelerdeki yenidoğan ünitelerinde bebek ölümleri bizi aşırı üzdü. Bizler de zan altında kalmış bulunuyoruz. Her bebeğe dokunduğumda kendi bebeğime dokunuyormuş gibi oluyorum. Onlar bize emanet olduğu için daha özverili, daha hassasiyetle dokunuyoruz ve bakımlarını yapıyoruz. Biz yenidoğan yoğun bakım ekibi olarak bu konuda çok hassasiyetli, özverili ve en önemlisi vicdanlı bir şekilde çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Yenidoğan bakım ünitesinde tedavi gören Birce bebeğin annesi Rehza Usta ise "Bebeğim prematüre olarak 1 kilo 160 gram doğdu. Doktorlarımız, hemşirelerimiz çok ilgililer. En güzel şekilde bebeklerimize bakıyorlar. Aklımız kesinlikle burada kalmıyor" dedi.