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Giriş Tarihi: 10.3.2023

Onları yalnız bırakamazdık

Depremin ardından gönüllü olarak Kahramanmaraş’a arama kurtarma çalışmalarına giden Ankaralı işadamı Volkan Okçu ile eşi Hatice Okçu, kurtarılmalarına tanık oldukları iki çocuğa koruyucu olmak için başvuru yaptı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Onları yalnız bırakamazdık
İşadamı Volkan Okçu ile eşi Hatice Okçu, depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak gittikleri Kahramanmaraş'ta kurtarılmalarına tanık oldukları iki çocuğa koruyucu olmak için başvuru yaptı Arama kurtarma ekipleriyle birlikte Kahramanmaraş'a giden Volkan Okçu (39) ve eşi Hatice Okçu, 12 bloğunun 8'i tamamen yıkılan ve yüzlerce vatandaşın ölümüne neden olan Ebrar Sitesi'nde kız çocuğu H.A.'nın (13) kurtulmasının tanık oldu. İlgilenmeye başladıkları H.A. annesi, babası ve ağabeyinin de yanında olduğunu söyleyince çalışmalar hızlandı.



Ancak ailenin geri kalan fertlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı. H.A.'nın ailesini sorması üzerine duygulanan çift, çocuğun koruyucu ailesi olmaya karar verdi. Azerbaycan Bulvarı'nda da bir apartmandaki arama kurtarma faaliyetlerine katılan çift, burada da erkek çocuğu İ.Y.'nin (11) sağ kurtarılmasına tanıklık etti. Eşiyle İ.Y.'nin de o an koruyucu ailesi olmaya karar verdiklerini belirten Volkan Okçu yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Okçu, "Kızımız H.A.'yı kurtardık. Ailesini de kurtarırız dedik ama cansız bedenlerine ulaştık. Bu sırada çok duygulandım. Bir an onu kendi evladım gibi hissettim. Eşimle beraber o an karar verdik ve H.A.'nın koruyucu ailesi olacaktık. Bundan sonra tüm bakımı ile biz ilgilenelim dedik. Aynı şekilde İ.Y.'nin de masumiyetine dayanamadık. 'Onun da koruyucu ailesi olalım, kimsesiz kalmasın' diye düşündük" dedi.



'BİR HAYATLARI OLACAK'
Çocukların şu an devlet korumasında olduğunu, onların yalnız kalmalarına gönüllerinin el vermediğini anlatan Volkan Okçu, "Gerekli başvuruları yaptık. Devletimiz incelemelerini yapıyor, uygun gördüğü takdirde koruyucu aile olarak ikisini de yanımıza alacağız. Hayatları boyunca da bakımlarını üstleneceğiz" diye konuştu.

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Onları yalnız bırakamazdık
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