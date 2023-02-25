Haberler Yaşam Haberleri Onların tek isteği oyun
Giriş Tarihi: 26.2.2023

Onların tek isteği oyun

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Onların tek isteği oyun
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi depremin en şiddetli hissedildiği ilçelerdendi. Göçmenler Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, enkaz altından çıkarılan otomobiller ise yol kenarlarına bırakıldı. Enkazlar kaldırılana kadar yol kenarında bekletilen hurda araçlar çocukların oyun alanı oldu. Depremde evleri yerle bir olan Ahmet Efe (11), Safa Bozkurt (10) ve Cuma Gök (11), depremi oyun oynayarak unutuyor. Çocuklardan biri direksiyona geçip araba sürerken diğer çocuklar ise arabada yolculuk yaparak oyun oynuyorlar.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! 6'lı koalisyondan kukla aday tarifi! Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Kanuni bir temele dayandıramayız ama...
Meral Akşener’in hakaretleri sonrası CHP'de flaş gelişme: Kılıçdaroğlu harekete geçti!
CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den Akşener’e ayar: Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var?
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Vay canına yüzde 98
Bakan Kurum: Prefabrik ve tuğla evlerimiz hazır
Gene ölürler
Malatya’da korkutan manzara: Deprem dağı ikiye böldü
ARKADAŞINA GÖNDER
Onların tek isteği oyun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA