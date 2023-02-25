Onların tek isteği oyun

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi depremin en şiddetli hissedildiği ilçelerdendi. Göçmenler Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, enkaz altından çıkarılan otomobiller ise yol kenarlarına bırakıldı. Enkazlar kaldırılana kadar yol kenarında bekletilen hurda araçlar çocukların oyun alanı oldu. Depremde evleri yerle bir olan Ahmet Efe (11), Safa Bozkurt (10) ve Cuma Gök (11), depremi oyun oynayarak unutuyor. Çocuklardan biri direksiyona geçip araba sürerken diğer çocuklar ise arabada yolculuk yaparak oyun oynuyorlar.