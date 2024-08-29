Online Check-in Ne Zaman Yapılır? Online Check-in Ne Zaman Açılır ve Kapanır?

Online check-in, modern havayolu seyahatlerinin önemli bir parçasıdır ve yolculara büyük kolaylıklar sağlar. Havayolu şirketlerine göre bu süreler değişebilir, bu yüzden seyahatten önce havayolu şirketinin kurallarını kontrol etmek önemlidir. Online check-in'in sunduğu avantajlardan yararlanarak seyahatinizi daha rahat ve verimli hale getirebilirsiniz. Online Check-in ne zaman yapılır, ne zaman açılır ve kapanır demeden önce bu işlemin ne demek olduğunu bilmek daha mantıklı olacaktır.

Online Check-in Ne Zaman Yapılır?

Genel Zaman Dilimi:

Çoğu havayolu şirketi, online check-in işlemini uçuş saatinden genellikle 24 ila 48 saat önce başlatır. Bu, yolculara uçuş öncesinde zaman kazandırır ve havaalanında daha hızlı işlem yapmalarını sağlar. Örneğin, bir uçuşun 10:00'da olduğunu varsayalım; online check-in genellikle uçuş saatinden 24-48 saat önce, yani 08:00-10:00 arasında başlamış olur.

Havayolu Şirketlerine Göre Farklılıklar:

Her havayolu şirketi, online check-in sürecinin başlama ve bitiş zamanlarını kendi politikalarına göre belirler. Bu nedenle, spesifik bilgilere ulaşmak için havayolu şirketinin web sitesinden veya müşteri hizmetlerinden bilgi almak faydalı olacaktır.

Online Check-in Ne Zaman Açılır ve Kapanır?

Online check-in süresi, genellikle havayolu şirketlerine göre değişiklik göstermekle birlikte, genel olarak şu şekildedir:

Başlangıç: Uçuş saatinden 24 saat önce başlar. Bazı havayollarında bu süre 72 saate kadar uzayabilir.

Bitiş: Uçuş saatinden 1-3 saat önce sona erer. Bu süre, iç hat ve dış hat uçuşları için farklılık gösterebilir. İç hat uçuşlarında genellikle 1 saat, dış hat uçuşlarında ise 3 saat önceden itibaren check-in işlemleri kapatılır.

Özetle, online check-in, seyahat deneyiminizi kolaylaştıran ve zaman kazandıran önemli bir hizmettir. Ancak, uçuşunuzdan önce mutlaka havayolu şirketinin belirlediği süreler ve kuralları kontrol etmeyi unutmayın.