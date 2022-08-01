Online siparişle kiralık katil! İnceleme başlatıldı: Fiyat tarifesini de çıkarmışlar

İstanbul Emniyeti "Sorunlarından Kurtul" başlığıyla açılan siteyi takibe aldı. Sitede insanlardan farklı suç içerikli eylemler karşılığında para talep edildiği tespit edildi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Adam kaçırma, infaz ve kara para aklama gibi birçok suçla ilgili katolagların bulunduğu site hakkında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma açıldı.
Güvenli bir yerde sorgulayalım. Bunu sizin adınıza yapıp gerekli bilgileri ve öğrenmek istediklerinizi öğrenelim.
Sonrası size kalmış. İsterseniz adam kaçırmadan sonra sonsuza dek ulaşılamamasını sağlayabiliriz.
SUÇLARI KATEGORİLERE AYIRMIŞLAR
Adam Kaçırma hizmetimizde öldürme ve yaralama yoktur" ifadeleri dikkat çekiyor.