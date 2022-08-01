Online siparişle kiralık katil! İnceleme başlatıldı: Fiyat tarifesini de çıkarmışlar





SORUŞTURMA AÇILDI



Adam kaçırma, infaz ve kara para aklama gibi birçok suçla ilgili katolagların bulunduğu site hakkında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma açıldı.