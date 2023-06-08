Onlyfans Türkiye’de erişime kapatıldı... Kararın ayrıntılarına Sabah ulaştı

+18 içeriklere yer vermesiyle bilinen OnlyFans'ın Türkiye'de engellenmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlatılmıştı. Sosyal medya fenomenleri başta olmak üzere kolay para kazanma amacıyla müstehcen içerikler üreten kullanıcılar para karşılığında üyelere bu içerikleri satıyordu. Bazı kullanıcıların aile üyelerini platformda paylaştığının iddia edilmesinin ardından ise konu sosyal medyada gündem oldu.

CİMER'E İHBAR YAĞMURU

İlk olarak OnlyFans, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) platformuna şikayet edilmeye başlandı. Yapılan şikayette "Son dönemlerde ülkemizde ciddi şekilde yaygınlaşmaya başlayan ve kullanımı özendirilen OnlyFans isimli bir sosyal medya platformu mevcuttur. Bu platformda, kullanıcılar pornografik görüntü ve videolarını para karşılığı abonelerine satmakta ve bu yaptıkları ahlaksız eylemle ciddi paralar kazanmaktadır. Öyle ki kullanıcılarının kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre, bazı kullanıcılar bu platformdaki pornografik paylaşımlarla aylık 10 bin doların üstünde gelir elde etmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

VATANDAŞIN TALEBİ ONLYFANS'I TÜRKİYE'DE ERİŞİME KAPATTI

7 Haziran gününden itibaren OnlyFans isimli siteye erişim sağlanmayınca sitenin kapatılıp kapatılmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. SABAH söz konusu sitenin bir vatandaşın İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine başvuruda bulunarak siteye erişim engeli getirdiğine ulaştı. Vatandaş tarafından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine yapılan erişim engeli dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'de giderek yaygınlaşan OnlyFans isimli site başta genç nesil olmak üzere insanları kolay para kazanmak için pornografik içerik üretmeye zorluyor.

AİLECEK PORNOGRAFİK İÇERİK ÜRETİLİYOR

Bu tür platformların asıl tehlikesi, pornografi ile para kazanmayı teşvik etmesi ve özellikle genç nesli, sağladığı büyük madi getiri ile derinden etkilemiştir. Son zamanlarda ise Twitter gibi platformlarda OnlyFans isimli site üzerinden pornografik içeriklerle kolay para kazanma konusunda önerilerde bulunan kişi sayısının arttığı, bazı hesapların anne ve babalarıyla birlikte pornografik içerik üretmeye başladığı görüldü."

"TOPLUMUN DOKUSUNU DEĞİŞTİRİYOR ENGELLEYİN"

Toplum değerlerini zayıflatan sitenin kamu ahlakı ve Türk aile yapısını derinden zedelemeye başladığı aktarılan dilekçede toplumun dokusunu derinden etkileyen bu tür sitelerin bir an önce Türkiye'de erişime kapatılması talep edildi.

HAKİMLİK SİTEYİ TÜRKİYE'DE KULLANIMA KAPATTI

İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği söz konusu dilekçeyi incelemesinin ardından emsal bir karara imza attı. Hakimlik verdiği kararda 5651 sayılı kanunun 8i maddesine dikkat çekerek, intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, fuhuş gibi suçların bulunması durumunda sitenin erişime engellenmesi gerektiğine dikkat çekti. Hakimlik söz konusu sitenin içeriklerinde toplumun ahlak yapısını bozduğunu ve özellikle gençler üzerinde olumsuz etki yarattığına dikkat çekerek sitenin Türkiye'de erişime engellenmesine karar verdi. Kararın ardından Erişim Sağlayıcıları Birliği OnlyFans isimli siteyi Türkiye'de erişime kapattı.