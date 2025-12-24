Onu anlayamayan bu çağı anlayamaz

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, vefatının 83. yılında dedesine ilişkin konuştu. Ersoy'un Mısır'a gidişinin 100. yılına dikkat çeken Argon, Safahat'ın yalnızca bir şiir kitabı değil, geçmişten bugüne ve geleceğe seslenen bir bilgi ve ders kitabı olduğunu vurguladı.

Argon, Ersoy'un gittiği Mısır'da 11 yıl kaldığını bu dönemin, şairin hayatındaki en derin yalnızlık ve tefekkür safhası olduğunu ifade etti. Argon, "Akif'i tanımak, geçmişi ve geleceği birlikte anlamaktır. Onu anlamadan ne yaşadığımız çağı doğru okuyabiliriz ne de yarına sahih bir yol çizebiliriz. Geçmişte verilen mücadeleleri, çekilen acıları ve ortaya konulan fikri mirası görmeden daha iyisini yapma iddiası boş kalır"dedi. İstiklal şairi Ersoy, 27 Aralık'ta ölümünün 83. yıldönümünde anılacak. AA