Onur Air çalışanlarını mağdur bıraktı... Mağdurlar 4 yıldır tazminat bekliyor

2021 yılında iflas eden 2023 yılında faaliyetleri tamamen sonlanan Onur Air havayolu şirketinin mağdurları, 4 yıldır tazminatlarının ödenmesini bekliyor. Pandemi öne sürülerek 2020 yılında uçuşlarını durduran şirket, 1800 çalışanını işten çıkarttı. Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği uçak kiralama operasyonunun durması sonrasında başlayan salgın süreci ile Onur Air, iflasını açıkladı. 4 yıldır tazminat bekleyen ve mağdur olan Onur Air çalışanları, sıkıntılarını SABAH'a anlattı.

"2020 YILINDAN BERİ TAZMİNATIMIZ ÖDENMEDİ"

Şirkette 24 yıl kabin memuru olarak çalışmış mağdur M.A, "Onur Havayolları 2020 yılının nisan ayında pandemi öne sürülerek maaşlarımızı kesti. Şirketin uçuşları bir süre daha devam etti, durdu. Şirketin sahibi Hamit Cankut Bagana, 'Şirkete yeni ortak alıp uçuşlara başlayacağım' diyerek ödemelerimizi yapmadı.2020 yılından beri maaş, kıdem tazminatı ve diğer alacaklarımızın hiçbiri ödenmedi. Ben 24 yıl kabin amiri olarak görev yaptım. Benim gibi 1800 kişi alacağını alamadı. Şirket Onur Air Taşımacılık A.Ş. olarak açık görünüyor ama faal değil. Birçok kişi mahkemeye başvurdu, kazandı fakat şirketin üzerinde bir şey görülmediği için hiçbiri alacağını alamadı. Onur Havayollarının kendi uçakları Atatürk ve Antalya Havalimanında park yerlerinde duruyor. Devletin yetkili organlarına CİMER üzerinden defalarca başvurular yapmamıza rağmen hiçbir netice alamadık. Şirketin sahibi ülkemizin sayılı zenginlerinden olmasına rağmen alacaklarımızı ödemiyor. Çok mağdur durumdayız yetkililerin bu konu ile ilgilenmesini bekliyoruz." dedi.

"HESABINI AHİRETTE VERECEKLER"

23 sene şirkette ekip planlama şefi olarak çalışmış Mağdur C.K ise şirket yöneticilerinin hiçbir şekilde bilgilendirici bir açıklama yapmadıklarını söyleyerek haklarının verilmediğini belirtti. "Bu süreç pandemi baş göstermesi ile bir kar kütlesi gibi eriyip tükendi. Patronumuz ne zaman kendisi ile görüşülse şirketi yeniden açıp uçuşlara kalınan yerden devam edileceğini söyleyip durdu. Günün sonunda baktığımızda Onur Air Taşımacılık Şirketi iflas etti denmekte fakat ticari resmi sicil gazetesinden baktığınızda hali hazırda şirket faal görünmekte. Atatürk Havalimanı'nda uçaklar park pozisyonunda çürümeye terk edilmiş durumda. Uçakların para eden üniteleri elektronik aksamlar ve motorlar nasıl olur da sökülüp havalimanı dışına çıkarılabiliyor? Şirket iflas eder patron hayatına kaldığı yerden devam eder, mağdur olan, borç içinde bırakılan, hakkını alamayan tek taraf personel olur. Mahkemeye verirsin dava lehine sonuçlansa bile ortada şirket kalmadığı için haklarını dahi alamazsın. Patron Hamit Cankut Bagana otellerini işletmeye devam ediyor. Genel Müdür Teoman Tosun mal varlığını katlamış durumda. Kimse tarafından nereden geldiği bilinmeyen bir servete sahip. Ama hepsinden büyük Allah var elbet bunların hesabını ahirette verecekler." şeklinde konuştu.

3 YIL ÖNCE İFLAS ETTİ

Hamit Cankut Bagana'nın sahibi olduğu 14 Nisan 1992'de kurulan Onur Air Taşımacılık A.Ş'nin merkezi Atatürk Havalimanı idi. Onur Air, tamamı Airbus'tan oluşan 29 uçaklık filosuyla faaliyet gösteriyordu. İç hatlarda 14 önemli noktaya, dış hatlarda ise tarifeli ve tarifesiz olarak 25 ülkede 120'yi aşkın noktaya uçuş düzenlemekteydi. Şirket, Haziran 2021'de iflas etti.