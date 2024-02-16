Onur davasında adalet 23 yıl sonra tecelli etti

Geçirdiği ağır trafik kazasında yatalak kalan Onur Keçeci, 23 yıldır suçsuzluğunu kanıtlamak istiyordu. Keçeci'ye mutlu haber geldi ama aile karara sevinemedi. Hollanda'da yaşayan Onur Keçeci (34), 23 yıl önce Giresun'da geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa ve solunum cihazına mahkûm oldu. Yaya geçidinde meydana gelen kaza sonrası suçlanan Keçeci'ye önceki gün memleketinden 'Kazada suçsuz olduğun kanıtlandı" haberi geldi. Keçeci, "Ben ölüyorum. Kararı yeni mi verdiler" diye tepki gösterdi. Anne Melahat Keçeci ise "Hemen itiraz edilmiş. 23 yıl daha mı bekleyeceğiz" dedi.Keçeci, oğlunun gittikleri tatilde yolun karşısına geçerken terliğinin asfalta yapıştığını, geri dönüp almak istediğinde ise dönemin belediye başkanına ait makam aracının altında kaldığını anlattı. O günden sonra Onur'un yatağa ve solunum cihazına bağlı yaşadığını söyleyen Keçeci, "Avukatımız aradığında çok şaşırdık. Bize, 'Dava karara bağlandı. Onur'un kazada suçu yok' dedi ama sevinemedik" diye konuştu.Oğluyla kendi geliştirdiği alfabe sayesinden iletişim kuran anne, "Oğlum çok azimli. Amerika'dan getirdiğimiz cihazla bilgisayar kullanabiliyor, web sayfaları dizayn ediyor. Tekerlekli arabasını da o cihaz sayesinde kullanabiliyor. Bu haliyle lise diplomasını almayı başardı. Kendi gayretleriyle dört dili okumayı ve anlamayı öğrendi. Kararı anlattım ama sevinemedi. 'Ölüyorum' deyince içim parçalandı" dedi.