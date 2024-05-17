Onur Yüksek Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir? SPK ile Onur Yüksek talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı

Onur Yüksek Teknoloji halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı, katılım endeksine uygun mu soruları gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz büyüklüğü 976 Milyon TL olacak. Dağıtılacak olası pay miktarı da belli oldu. Bu noktada ise "Onur Yüksek halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" soruları arama motorları üzerinde yerini almaya başladı. İşte, şirketin halka arz süreci hakkında ayrıntılı bilgiler…
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ OLUYOR!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin halka arzını onayladı.
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Onur Yüksek Teknoloji için talep toplama tarihleri henüz netleşmedi. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ LOT DAĞILIMI
Firma toplamda 19 milyon 730 lot dağıtacak. Olası lot dağılımı henüz açıklanmadı.
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 15 İşletme sermayesi,
Yüzde 60 Yenilebilir enerji yatırımları,
Yüzde 15 Finansal borç ödemeleri,
Yüzde 5 Ar-GE faaliyetleri,
Yüzde 5 Ofis ve teknik alanlar kapasitesi artırımı.