Haberler Yaşam Haberleri Onur Yüksek Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir? SPK ile Onur Yüksek talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı
Giriş Tarihi: 17.5.2024 11:37

Onur Yüksek Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir? SPK ile Onur Yüksek talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı

Halka arz alım satım yapanlar için yeni şirket duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu’ndan geldi. SPK onayı alan Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz bilgileri araştırılıyor. 1980 yılında kurulan Onur Yüksek Teknoloji’nin hisse fiyatı 49,50 TL olurken talep toplama tarihleri sorgulanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile detayları belli olan arzda talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı gibi konular takip ediliyor. Peki, Onur Yüksek Teknoloji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, eşitsel mi oransal mı? İşte, detaylar...

Onur Yüksek Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir? SPK ile Onur Yüksek talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı

Onur Yüksek Teknoloji halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı, katılım endeksine uygun mu soruları gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz büyüklüğü 976 Milyon TL olacak. Dağıtılacak olası pay miktarı da belli oldu. Bu noktada ise "Onur Yüksek halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" soruları arama motorları üzerinde yerini almaya başladı. İşte, şirketin halka arz süreci hakkında ayrıntılı bilgiler…

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ OLUYOR!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin halka arzını onayladı.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Firmanın hisse fiyatı 49,50 TL olarak belirlendi.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Onur Yüksek Teknoloji için talep toplama tarihleri henüz netleşmedi. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ LOT DAĞILIMI

Firma toplamda 19 milyon 730 lot dağıtacak. Olası lot dağılımı henüz açıklanmadı.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

Yüzde 15 İşletme sermayesi,

Yüzde 60 Yenilebilir enerji yatırımları,

Yüzde 15 Finansal borç ödemeleri,

Yüzde 5 Ar-GE faaliyetleri,

Yüzde 5 Ofis ve teknik alanlar kapasitesi artırımı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Onur Yüksek Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir? SPK ile Onur Yüksek talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA