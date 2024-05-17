Onur Yüksek Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir? SPK ile Onur Yüksek talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı

Onur Yüksek Teknoloji halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı, katılım endeksine uygun mu soruları gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz büyüklüğü 976 Milyon TL olacak. Dağıtılacak olası pay miktarı da belli oldu. Bu noktada ise "Onur Yüksek halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" soruları arama motorları üzerinde yerini almaya başladı. İşte, şirketin halka arz süreci hakkında ayrıntılı bilgiler…