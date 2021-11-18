Op. Dr. Battal Tekin: Rinoplasti ameliyatı hakkında merak edilenler

Rinoplasti ameliyatının burundaki şekil ve fonksiyon bozukluklarını düzeltmek amacıyla yapıldığını dile getiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Battal Tekin, "Rinoplasti, burnun biçimini değiştirmek ve soluk alıp vermeyi kolaylaştırmak amacıyla uygulanmaktadır. Bu ameliyatlar; kemerli burun yapılarında, uzun burunlarda, düşük burun uçlarında veya asimetrik burun problemlerinde tercih edilmektedir. Ayrıca darbe gibi travmalardan dolayı gelişmiş şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla da uygulanmaktadır" dedi.

18 YAŞ ÜSTÜ YAPTIRABİLİR

Rinoplasti operasyonlarının 18 yaş üzeri herkese uygulanabileceğini belirten Op. Dr. Battal Tekin, ameliyat teknikleri hakkında bilgi verdi. Ameliyatın "açık" ya da "kapalı" tekniklerle uygulanabileceğini dile getiren Dr. Tekin, "Açık rinoplasti tekniği, burun içinde çok fazla yapısal problem bulunması durumunda uygulanan bir ameliyat modelidir. Kıkırdak eğriliği, biçim bozukluğu, asimetri gibi durumlarda, burnun alt kısmından yapılan kesilerle uygulanmaktadır. Burun istenilen hale getirildikten sonra açılan bölüm kapatılarak ameliyat tamamlanmaktadır" dedi. Op. Dr. Battal Tekin, kapalı rinoplasti için de şunları söyledi: "Burnun içine girilerek gerçekleştirilen bir ameliyat tekniğidir. Kesisiz olduğundan ciltte iz kalmaması, daha kısa ameliyat süresi ve hızlı iyileşme süreci, avantajlı yönleridir."

KESİCİ ALETLER YERİNE ULTRASONİK SES DALGALARI

Burun ameliyatlarında bir süredir "Piezo" yönteminin de uygulandığını söyleyen Op. Dr. Battal Tekin, operasyonun detaylarını şöyle anlattı: "Önceleri diş hekimleri tarafından kullanılan piezo yöntemi şimdilerde burun estetiğinde de uygulanmaktadır. Piezo'da burun, kesici ve kırıcı aletlerle değil, ultrasonik ses dalgalarıyla şekillendirilir. İşlem sonrası ağrı genellikle azdır. Bu tekniğin en önemli özelliği, kemiğe yapılan kesilerin daha az olması ve ameliyat sonrasında şişme ve morarmanın çok az düzeyde görülmesidir."

GENEL ANESTEZİ ALTINDA YAPILIYOR

Ameliyat süreci hakkında da konuşan Op. Dr. Battal Tekin, operasyonun genel anestezi altında gerçekleştirildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Ameliyatlar, uygulanacak operasyona göre 2-6 saat sürebilmektedir. Daha önce kapalı rinoplasti geçirmiş olan hastalarda, ameliyat esnasında sinüslere müdahale edilmesi veya vücudun belli bölümlerinden kıkırdak parça alınması gereken durumlarda ameliyat süresi uzayabilmektedir. Operasyon, burundaki ilgili bölgeye ulaşılarak düzeltilmesinin ardından açılan yerin kapatılıp dışarıdan tıbbi malzemelerle desteklenmesi şeklinde özetlenebilir. Ameliyattan 1-2 gün sonra tampon, 7 gün sonra da atel çıkarılmaktadır."

AMELİYAT SONRASI BUNLARA DİKKAT

Rinoplasti ameliyatı sonrasında burun çevresinde şişlik ve morluklar oluşabileceğini belirten Op. Dr. Battal Tekin, "Bu rahatsızlıklar genellikle birkaç gün içinde geçer. Ameliyat sonrasındaki süreçte hastanın 1 ay boyunca sırtüstü veya yan yatması gerekir. Ayrıca hastaya 2-4 ay boyunca gözlük kullanmaktan, 6-8 hafta ağır spor yapmaktan kaçınmasını öneririz" dedi.