Haberler Yaşam Haberleri Operasyona giden polislere bıçaklı saldırı! 3 polis yaralı
Giriş Tarihi: 10.04.2026 17:59

Operasyona giden polislere bıçaklı saldırı! 3 polis yaralı

İzmir'in Bayındır ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan şahsın adresine baskın yapan polis ekipleri, bıçaklı saldırıya uğradı. Çıkan arbedede 3 kahraman polis memuru yaralanırken, bölgeye sevk edilen takviye ekipler saldırganları kıskıvrak yakaladı. İşte nefes kesen operasyonun tüm detayları...

İHA
Operasyona giden polislere bıçaklı saldırı! 3 polis yaralı
Olay, dün akşam saatlerinde Bayındır ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aranan bir şüpheliyi yakalamak için adrese giden polis ekiplerine, şüpheli ve yanındaki kişiler tarafından mukavemet gösterildi.

Çıkan arbedede bıçakla saldırıya uğrayan 3 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle direnen 4 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polisler, hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Operasyona giden polislere bıçaklı saldırı! 3 polis yaralı
