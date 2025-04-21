Öpücük emojili mesaj taciz sayıldı

Diyarbakır'da yaşayan 32 yaşındaki ev hanımı Z.Y., geçen yıl sosyal medya hesabında tanımadığı 69 yaşındaki H.T. tarafından gelen mesajlar üzerine savcılığa başvurdu. Yapılan soruşturmada, öpücük ve kalp emojisi gönderen ve 'Harikasın canım, çok tatlısın canım' yazan H.T. hakkında savcılık dava açtı.

Cinsel taciz suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında ceza davası açılan H.T.'nin yargılaması sona erdi. Savcı, sanığın kullanmış olduğu Instagram hesabından Z.Y.'ye farklı zamanlarda mesajlar gönderdiğini belirtti. Sanığın çelişkili beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ifade eden savcı, bu nedenle TCK'nın 105/1 1., 105/2-d, 43/1 ve 53 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini istedi. Yapılan yargılama sonucu H.T., 2 bin 800 lira para cezasına çarptırıldı. H.T. denetimli serbestlik kapsamında 5 yıl içerisinde suç işlemesi durumunda para cezasını ödeyecek.