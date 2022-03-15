Ördekler Ne Yer? Yavru Ördek Ne İle Beslenir?

Ördekler suyu sevdiği kadar yemek yemeyi de çok seven hayvanlardır. Evcil türleri olduğu gibi ördeklerin yabani cinsleri de bulunmaktadır. Görüntüleri itibariyle de hassaslığını belli eden ördekler, özellikle yavruyken son derece narin varlıklardır. Bu yüzden bakımının ve sevginin ihmal edilmemesi gereken bir hayvandır. Ördeklerin beslenmesi ve bakımıyla alakalı tüm bilgiler bu yazımızda yer alıyor.

Ördeklerin Özellikleri Nelerdir?

Ördeklerin familyası yine adını verdikleri familya olan ördekgiller ailesidir. Ördekler kısa boyun ve bacaklara sahip yassı gagalı, ayakları ise perdeli olan hayvanlardır. Ördekler ilgiyi ve alakayı oldukça seven hayvandır.

Özellikle yavru ördekler istediği ilgiyi annesinden ya da bakımını üstlenen kişiden göremediği zaman çok hassaslaşır ve üzülür. Bu yüzden ördek beslemeye karar veren kişilerin bakım ve ilgi konusundan son derece dikkatli olması gerekiyor.

Ördekler içerisinde rahatça hareket edebileceği, yüzebileceği alanların olmasını isterler. Bu nedenle köy ortamları ya da büyük bahçeli evler ördekler için iyi bir yaşam alanı olacaktır. Apartman dairesi veya çok dar alanlarda ördekler rahatsızlık duyacak ve mutsuz olacaktır.

Ördeklerin mutsuz olması sahiplerine de yansıyacak ve zorluk çıkaracaktır. Ördekler oldukça hızlı gelişen hayvanlar arasında yer almaktadır. Yavruluk dönemleri iki ayın sonunda biter ve çok hızlı bir şekilde gelişim gösterirler.

Çok fazla hareket eden ördekler, zapt edilmesi zor hayvanlardandır. Sürekli hareketlilik içinde olmayı severler ve hep aynı yerde durmaktan haz etmezler. Ördekler iyi bakıldığında ve tüm koşulları uygun olduğunda 10 yıla kadar yaşayabilmektedirler.

Ördekler Ne Yer?

Ördekler yemek konusunda dikkat edilmesi gereken varlıklardandır. Ördekler yemeyi çok seven, son derece obur canlılardır. Ördekler tüm yeşil bitkileri yemeyi severler. Genellikle otobur olsalar da ördekler proteine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle balık, baklagil gibi gıdalarla protein ihtiyacının karşılanması önemlidir.

Ördekler, salatalık yemeyi aşırı derecede severler. Bunun dışında marul, haşlanmış mısır, domates, ekmek içi, bezelye ile ördekleri besleyebilirsiniz. Protein ihtiyacını karşılamak için ise en iyi yol haşlanmış yumurta ve balık olacaktır. Ördeklerin diğer organları gibi mide ve bağırsakları da hassastır.

Temiz yiyecekler vermek onların sağlığı için iyi olacaktır. Özellikle marul salatalık gibi yeşil sebzeleri öğünlerine eklemeden önce suyla çok iyi yıkamak gerekmektedir. Ördekler doyma yetilerini bir yerden sonra kaybederler. Ancak bu yeterli besini almadıkları anlamına gelmez. Bu yüzden ördeklerin besin ihtiyacını ölçülü bir şekilde karşılamak gerekiyor.

Yavru Ördekler Ne Yer?

Yavru ördekler gelişimini tamamlamış ördeklere nazaran daha fazla özen istemektedir. Yavru ördekleri altı aylık olana kadar özel ördek yemleri ile besleyebilirsiniz. Ayrıca, yavru ördeklerin su ihtiyacını karşılamaları çok önemlidir. Bu yüzden yavru ördeklerin suyu hiçbir zaman eksik olmamalı ve temiz olmalıdır.

Bunun yanı sıra ördeklere sıcak ya da soğuk su vermemek gerekiyor. Sularının oda sıcaklığında içme suyu olması gerekiyor. Yavru ördeklerin de protein ihtiyacı bulunuyor. Ancak henüz yavruyken normal yiyeceklerle bu ihtiyacı karşılamak doğru olmaz.

Yavru ördekler için protein içerikli besin damlalarından satın alabilir, içtikleri suya birkaç damla damlatabilirsiniz. Bu şekilde ihtiyaçları olan tüm protein, vitamin ve mineralleri alacaklardır. Ayrıca bu damlalar ördeklerin kanat ve eklem gelişimlerini hızlandırır ve sağlamlaştırır.