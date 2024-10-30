Ordu Ankara Arası Kaç Km? Ankara Ordu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ordu, sahil şeridi boyunca uzanan köyleri ve fındık bahçeleriyle ünlü bir doğa harikasıdır. Boztepe'den şehre kuşbakışı bakarken Karadeniz'in derin maviliklerine dalmak mümkündür. Öte yandan, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine tanıklık eden Anıtkabir, Atatürk Orman Çiftliği gibi ikonik mekânları keşfetmek, başkentin ruhunu hissetmenin en güzel yollarından biridir. Bu yüzden birçok kişi bu yolculuğu deneyimlemek istediği için Ordu Ankara arası kaç km ve kaç saat sürer gibi soruları sorar.

Ordu Ankara Arası Kaç Km?

Ordu ile Ankara arasındaki mesafe yaklaşık 554 kilometredir. Bu mesafe, Türkiye'nin doğu-batı doğrultusunda ilerleyen yollarında kat edilirken, Karadeniz'in kıvrımlı yolları ve İç Anadolu'nun düz şeritleri boyunca sürdürülür.

Ankara Ordu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ordu ile Ankara arasındaki yolculuk, özel araçla ortalama 7-8 saat sürer. Yol durumu, trafik ve verilen molalar süreyi etkileyebilir. Eğer otobüsle seyahat etmeyi tercih ederseniz, bu süre 8-9 saati bulabilir. Yolculuk boyunca farklı coğrafyalar ve manzaralar görmek, uzun yolculuğu keyifli hale getirebilir.

Ordu ile Ankara arasındaki yolculuk, doğanın ve şehrin birbirine karıştığı farklı bir deneyim sunar. Karadeniz'in ferahlığı ile İç Anadolu'nun geniş bozkırları arasında seyahat ederken, Türkiye'nin doğal ve kültürel çeşitliliğine bir kez daha hayran kalırsınız.