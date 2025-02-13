Ordu Fatsa Arası Kaç Km? Fatsa Ordu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Dakika Sürer?

Fatsa Karadeniz'in kıyısında konumlanmış önemli bir ilçedir. Hem ekonomik hem de turistik açıdan gelişmiş olan Fatsa, geniş plajları ve limanıyla Karadeniz'in ticari merkezlerinden biri olarak öne çıkar. İlçenin kıyı şeridi boyunca uzanan modern yapılar, küçük balıkçı tekneleri ve hareketli çarşısı, buraya gelenleri sıcak bir atmosferle karşılar. Ordu Fatsa arası kaç km ve kaç dakika sürer gibi sorular toplu taşıma araçlarını kullanmayı düşünenlerin en uygun seyahat süresini belirlemesine yardımcı olabilir.

Ordu Fatsa Arası Kaç Km?

Ordu ile Fatsa arasındaki mesafe yaklaşık olarak 41 kilometredir. Yolculuk boyunca Karadeniz sahiline paralel bir şekilde ilerlenerek, kıyı boyunca sıralanan köyler, fındık tarlaları ve küçük işletmeler görülebilir.

Fatsa Ordu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Dakika Sürer?

Özel araçla Ordu'dan Fatsa'ya yapılan yolculuk, normal trafik koşullarında 35 ila 40 dakika arasında sürmektedir. Karadeniz Sahil Yolu'nun büyük ölçüde düzgün ve konforlu olması nedeniyle sürüş rahattır. Ancak yaz aylarında bölgedeki turistik hareketlilik ve şehir merkezlerinde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle bu süre biraz uzayabilir.

Toplu taşıma ile seyahat etmeyi planlayanlar için Ordu ile Fatsa arasında düzenli otobüs ve minibüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu genellikle 45 ila 50 dakika arasında sürmektedir.