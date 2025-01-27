Ordu Giresun Havalimanı Nerede? Ordu Giresun Havaalanı Hangi İlçede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Ordu Giresun Havalimanı'na ulaşım oldukça kolay ve rahattır. HAVAŞ yolcu servisleri, ticari taksiler, araç kiralama ve özel araçlarla rahatlıkla gidilebilir. Havaş otobüsleri, Ordu ve Giresun şehir merkezlerinden havalimanına düzenli olarak sefer yapmaktadır. Ordu Giresun Havalimanı nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorular ise ilk defa gidecekler için merak uyandırıcıdır.

Ordu Giresun Havalimanı Nerede?

Ordu Giresun Havalimanı, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde, Ordu ve Giresun illeri arasında yer almaktadır. Havalimanı, Ordu ilinin Gülyalı ilçesi sınırları içinde, Giresun iline ise oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır. Bu stratejik konumu sayesinde, her iki ilin de hava ulaşımını kolaylaştırmakta ve bölgenin turizm ile ticaret potansiyelini artırmaktadır. Havalimanı, deniz üzerine inşa edilmiş olmasıyla da dikkat çekmektedir ve Türkiye'de bu özelliğe sahip ilk havalimanıdır.

Ordu Giresun Havalimanı'na Nasıl Gidilir?

Ordu Giresun Havalimanı'na en kısa sürede ve güvenli bir şekilde varmak isteyen yolcuların, aşağıdaki ulaşım alternatiflerine göz gezdirmeleri faydalı olabilir.

Havalimanına her gün Ünye, Fatsa, Kumbaşı, Altınordu, Gülyalı, Tirebolu, Espiye, Keşap, Giresun, Bulancak ve Piraziz gibi il ve ilçelerden HAVAŞ servisleri ile ulaşılabilir. Ordu şehir merkezinden D010/E70 üzerinden kuzey yönünde, Giresun il merkezinden ise yine D010/E70 üzerinden batı yönünde tabelaları takip ederek havalimanına gidilebilir. Taksi veya araç kiralama ile de havalimanına ulaşım sağlanabilir. Gülyalı Belediyesi tarafından işletilen minibüslerle havalimanı kavşağından binilerek Ordu'ya gidilebilir.

Yukarıdaki seçeneklerden herhangi biri ile yolculuk yapmak aşağı yukarı 1 saat 35 dakika ile 2 saat civarı sürmektedir. Bu sürelerin, trafik yoğunluğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.