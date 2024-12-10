Ordu İstanbul Arası Kaç Km? İstanbul Ordu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İstanbul, Asya ve Avrupa kıtalarında yer aldığından dolayı kültürel ve tarihi açıdan oldukça zengindir. İstanbul, tarihi yapıları, boğaz manzarası, lezzetli yemekleri ve hareketli yaşam tarzıyla ünlüdür. Şehirde Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii gibi birçok tarihi ve turistik mekan bulunmaktadır. Karadeniz'i keşfe çıkacak olan İstanbullular ise Ordu İstanbul arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularına yanıt aramaktadırlar.

Ordu İstanbul Arası Kaç Km?

Türkiye'nin en kalabalık ve en gelişmiş şehri olan İstanbul'dan, özel aracıyla seyahate çıkan pek çok kişi bulunmaktadır. Karadeniz'in en güzel şehirlerinden biri olan Ordu'ya gideceklerin yol ile ilgili merak ettikleri bazı hususlar bulunmaktadır. İki şehir arasındaki uzaklığın kaç kilometre olduğu ve ne kadar sürede katedilebileceği bunların başında gelmektedir. Ordu ile İstanbul arasındaki mesafe, 890 kilometredir. Bu uzaklığı katetmek, kullanılan ulaşım aracına ve yol koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Buna örnek vermek gerekirse, özel araçla yapılan bir yolculuk, trafik durumuna ve mola sürelerine bağlı olarak yaklaşık 10-12 saat sürebilir. Otobüsle yapılan yolculuklar ise 12-14 saat arasında değişmektedir. Uçakla seyahat etmeyi tercih edecekler için uçuş süresi yaklaşık 1 saat 30 dakikadır. Bu havaalanına ulaşım ve bekleme süreleriyle birlikte toplamda 3-4 saat sürebilir.

İstanbul'dan Ordu'ya Nasıl Gidilir?

İstanbul'dan Ordu'ya özel araçla gitmek için birkaç farklı güzergah seçeneğiniz var. En yaygın kullanılan güzergah, E80 otoyolu üzerinden olanıdır. Bu rota, İstanbul'dan başlayarak Gebze, İzmit, Sakarya, Düzce, Bolu, Kastamonu (Ilgaz), Osmancık ve Amasya (Suluova) gibi şehirlerden geçer. Bu güzergahı takip ederek Ordu'ya varmak mümkündür. Yolculuk süresi, trafik ve hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Fakat genel olarak 10-12 saat sürmektedir. Seyahat sırasında mola vermek yolculuğu daha rahat ve keyifli bir hale getirmeyi mümkün kılar. Ayrıca, yolculuk sırasında dikkatli olmanız ve hız sınırlarına uymanız önemlidir.