Ordu Kamp Alanları- En İyi Ordu Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Ordu kamp alanları doğada vakit geçirmek isteyenler için oldukça eğlenceli ortamlardır. Çadır kurabileceğiniz ya da karavan ile konaklayabileceğiniz yerler arasındadır. Ordu çadır kamp alanları şehrin farklı yönlerinde yer aldığından ulaşım detaylarını bilmek gerekir. Aynı zamanda hem ücretli hem de ücretsiz kamp alanları olduğu da bilinmelidir. Bu nedenle en iyi ordu çadır kamp alanları nerede yol tarifi ile nasıl gidilir sorularını sizler için detaylı olarak yazımızda paylaştık.

ORDU EN İYİ KAMP ALANLARI

Ordu Karadeniz Bölgesi'nin önemli şehirlerden biridir. Sahil şeridinde bulunan şehrin birçok piknik, kamp ve tatil alanı bulunur. Bu da doğada zaman geçirmek isteyen kişiler için önemli bir avantajdır. Ordu ve çevresindeki kamp alanları ücretli ve ücretsiz olarak hizmet verir. Bu nedenle gitmeden önce seçilen kamp alanının ücretli olup olmadığı araştırılmalıdır. Aynı zamanda ekstra hizmetlerin detaylarını da bilmelisiniz. Ordu'daki kamp alanları şunlardır:

·Ulugöl Tabiat Parkı Kamp Alanı

Ulugöl Tabiat Parkı kamp alanı günübirlik geziler için tercih edildiği gibi kamp için de ziyaret edilen bir yerdir. Burada bungalov kiralama ve karavan konaklama imkanı da bulunur. Toplu taşıma araçları ile buraya ulaşabilmeniz mümkün olmaz. Aynı zamanda parka girişler ücretlidir.

·Yoroz Kent Ormanı Kamp Alanı

Yoroz Kent Ormanı kamp alanı da kişilere doğada vakit geçirme imkanı sunar. Burası Ordu'ya bağlı olan Saraycık mevkiinde yer alır. Yüksek bir rakımda olduğundan ulaşımın biraz zor olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu orman yakınlarında restoran, çadır, kamp alanı ve tuvalet gibi gereksinimlerinizi karşılayabileceğiniz yerler bulunuyor.

·İkizler Camping

Burası Altınordu'ya bağlı bir yerdir. Kumbaşı Mevkiinde yer alıyor. Denize sıfır olması tercih edilmesindeki en önemli etkenler arasında yer alıyor. Tuvalet, restoran, çadır kiralama, mangal alanı, çamaşırhane gibi alanlar mevcut.

·Çınarsu Camging

Samsun Ordu yolu üzerinde bulunan bir kamp alanıdır. Ünye'ye bağlı olan Sahilköy mevkiinde yer alır. Toplu taşıma araçları ile buraya ulaşmak mümkündür. Aynı zamanda piknik alanı ve bungalov imkanları bulunur. Aquapark avantajı da olan kamp alanı birçok tatilci için ideal alanlardandır.

·Gölge Camp

Bolaman Yolu üzerinde bulunan kamp alanı Perşembe sahil yolu üzerinde yer alıyor. Çadır kampı ve karavan kampı hizmetleri en iyi şekilde sunulan tesislerdendir. Birçok tatil gereksiniminizi karşılayabileceğiniz tatil alanlarındandır.

·Boztepe Kamp Alanı

Boztepe kamp alanı akla ilk gelen kamp yerleri arasındadır. Burada hem günlük geziler hem de piknik yapabilirsiniz. Doğa ile iç içe vakit geçirme konusunda iyi bir alandır. Restoran, elektrik, trekking parkuru gibi avantajlar vardır. Toplu taşıma araçları ile buraya ulaşmak mümkün olur.

EN İYİ ORDU ÇADIR KAMP ALANLARI NEREDE, YOL TARİFİ İLE NASIL GİDİLİR?

Ordu ve çevresinde eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için birçok kamp alanı mevcut. Her kamp alanına toplu taşıma araçları ile ulaşmak mümkün değil. Aynı zamanda bazı kamp alanları çok yüksek bir rakımda yer aldığından ulaşımın zor olduğunu söylemek mümkün.