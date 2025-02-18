Ordu Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Ordu Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Ordu'ya seyahat etmeyi planlayanlar için en önemli noktalardan biri de şehirlerarası otobüs terminalidir. Ordu Otogarı, konumu itibariyle şehre gelen ve şehirden ayrılan yolcuların rahat ulaşım sağlayabileceği bir noktada yer almaktadır. Şehir merkezine oldukça yakın olan Ordu Otogar nerede ve hangi ilçede? Yolculuğa Ordu'dan başlayacaklar için ise yol tarifi ile Ordu Otogarı'na nasıl gidilir sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Ordu Otogarı Hangi İlçede?

Ordu Otogarı, Altınordu ilçesinde yer almaktadır. Şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan otogar, ulaşım açısından kolaylık sağlamaktadır.

Ordu Otogar Nerede?

Karşıyaka Mahallesi, Ertürk Caddesi, otogar 2069. Sokak No:1E z/13, 52200 Altınordu/Ordu

Yol Tarifi ile Ordu Otogarı'na Nasıl Gidilir?

Ordu Otogarı'na ulaşım sağlamak için birkaç farklı alternatif bulunmaktadır:

Belediye Otobüsleri: Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları ile otogara ulaşabilirsiniz. Özellikle 1, 2, 5 ve 7 numaralı hatlar otogar güzergahından geçmektedir.

Minibüsler (Dolmuşlar): Şehir içi ve ilçelerden gelen minibüslerle de otogara kolayca ulaşabilirsiniz. Altınordu ilçe merkezinden kalkan dolmuşlar otogara düzenli olarak sefer yapmaktadır.

Taksi: Hızlı ve konforlu bir ulaşım alternatifi olarak taksi tercih edilebilir. Altınordu şehir merkezinden taksiyle yaklaşık 10-15 dakika içinde otogara ulaşabilirsiniz.

Özel Araç: Özel araçla gelenler için otogarın çevresinde otopark alanları bulunmaktadır. Ordu şehir merkezinden D010 Karadeniz Sahil Yolu üzerinden kolayca ulaşım sağlanabilir.

Ordu Otogarı, Altınordu ilçesinde merkezi bir konumda yer almakta olup, toplu taşıma, minibüs, taksi ve özel araç ile kolayca ulaşılabilir. Seyahat planı yaparken otobüs firmalarının güncel sefer saatlerini kontrol etmeniz önerilir.