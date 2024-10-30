Ordu Rize Arası Kaç Km? Rize Ordu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Rize çay üretimiyle tanınan, doğa sporları ve yayla turizmi açısından oldukça gelişmiş bir şehirdir. Dağların eteklerinde uzanan bu küçük ama etkileyici şehir, özellikle Ayder Yaylası ve Fırtına Vadisi gibi doğa harikaları ile doğaseverlerin gözde destinasyonları arasındadır. Karadeniz'in çetin doğası ile iç içe yaşanan Rize, yılın her mevsimi bambaşka güzellikler sunar.Ordu Rize arası kaç km ve kaç saat sürer gibi sorular bu güzellikleri deneyimlemek için sorulur.

Ordu Rize Arası Kaç Km?

Ordu ile Rize arasındaki mesafe yaklaşık 252 kilometredir. Bu mesafe, Karadeniz'in sahil şeridi boyunca uzanan yollar ile kat edilir ve doğanın en güzel yanlarını gözler önüne serer. Yolculuğunuz boyunca pek çok küçük kasaba ve köyden geçerek, Karadeniz'in derin mavi suları ile yeşil dağlarını seyre dalabilirsiniz.

Rize Ordu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ordu ile Rize arasındaki yolculuk süresi, özel araç ile ortalama 3 saat civarında sürmektedir. Yolculuğunuzun süresi, yol koşulları ve trafiğe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Toplu taşıma ile seyahat edenler için de genellik ile 3,5 saatlik bir yolculuk süresi beklenmektedir. Sahil yolunun doğal güzellikleri arasında seyahat ederken dinlenme molaları vermek, bu yolculuğu daha keyifli hale getirecektir.