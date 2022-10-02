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Giriş Tarihi: 2.10.2022 14:28 Son Güncelleme: 2.10.2022 14:29

Ordu Trabzon Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Trabzon Ordu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ordu Trabzon arası kaç km sorusu, bu bölgede yolculuk yapacakların araştırdığı bir konudur. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan bu iki şehir, Karadeniz kıyı şeridinde yer alır ve birbirine yakındır. Bu nedenle farklı ulaşım vasıtaları kullanılarak iki şehir arasında seyahat edilebilir. Özel araçla, uçakla, otobüsle Trabzon Ordu arası kaç km, Trabzon Ordu arası kaç saat sürer sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Ordu Trabzon Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Trabzon Ordu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ordu Trabzon arası kaç km sorusuna cevap aranırken kullanılan vasıtaların özelliğine göre gerekli araştırma yapılabilir. Kıyı şeridinde yer alan bu iki şehir, harita üzerinde yakın gibi görünse de yolculuk süresi biraz uzun sürebilir. Bunun nedeni, kıyı şeridindeki yolların girintili, çıkıntılı olmasıdır. Özel araçla, uçakla, otobüsle Trabzon Ordu arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevabı yazımızın devamında.

Özel Araçla Ordu Trabzon Arası Kaç Saat Sürer?

Ordu ile Trabzon arasındaki karayolu mesafesi 177 km'dir. Her ne kadar yakın iki şehir olsa da özel araçla yapacağınız yolculuk en az 2 saat 30 dakika sürecektir. Karadeniz'de dağların kıyıya paralel olmasından kaynaklı coğrafi durum, yolların da girintili-çıkıntılı olmasına neden olur. Bu nedenle yolculuk süresi uzun olabilir.

Otobüsle Ordu Trabzon Arası Kaç Saat Sürer?

Karadeniz Bölgesi'nin büyük ve hareketli iki şehri olan Trabzon ve Ordu, tüm otobüs firmalarının sefer düzenlediği yerleşim yerleri arasındadır. Firmalara göre değişiklik gösterse de iki şehir arasındaki yolculuk süresi genellikle 3 saat sürer.

Uçakla Trabzon Ordu Arası Kaç Saat Sürer?

Trabzon Ordu arası, direkt uçuş seferlerinin düzenlenmesi için uzak mesafe değildir. Bu iki şehir arasındaki uçuşlar İstanbul üzerinden aktarmalı uçuş şeklinde yapılır. Direkt uçuş olmamasından dolayı havayolunun tercih edilmesi uygun değildir.

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Ordu Trabzon Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Trabzon Ordu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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