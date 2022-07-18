Ordu Üniversitesi taban puanları 2022: Ordu Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Ordu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması bu okulda öğrenim görmeyi hedefleyen adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması üzerine, milyonlarca üniversiteli adayı puanının yettiği okullar için araştırma yapıyor. İşte 2022 Ordu Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralaması…
ORDU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022
İşte Ordu Üniversitesi'nin bu yıl öğrenci alımı için belirlediği taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması…
Ordu Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
Ordu Üniversitesi Taban Puanları (ODÜ) 4 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|100+3
100+3
90+3
80+2
|103
103
93
82
|19.939
18.600
17.796
17.200
|433,62740
495,49937
472,44871
466,00706
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|100+3
90+3
90+3
90+3
|103
93
93
93
|32.623
31.000
27.393
25.500
|413,98461
478,38423
454,84378
447,31795
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|96.497
95.200
117.246
132.000
|346,14050
404,62790
344,94814
316,25992
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|157.127
158.000
173.930
180.000
|303,60780
350,05049
307,56830
288,11654
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|SAY
|40+1
40+1
35+1
35+1
|41
41
36
36
|197.205
211.000
225.765
227.000
|283,49113
319,19978
284,34273
268,67726
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
12
10
|263.822
281.000
Dolmadı
Dolmadı
|258,39138
289,76130
Dolmadı
Dolmadı
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|40+1
40+1
40+1
30+1
|41
41
41
31
|328.450
338.000
360.933
370.000
|240,51776
271,23092
246,13525
233,46971
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bitki Koruma
|SAY
|30+1
30+1
30+1
35+1
|31
31
31
22
|383.490
384.000
425.240
Dolmadı
|221,42726
259,28416
233,80470
Dolmadı
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bahçe Bitkileri
|SAY
|25+1
20+1
20+1
20+1
|6
21
21
9
|Dolmadı
458.000
473.219
Dolmadı
|Dolmadı
243,33896
220,27476
Dolmadı
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
|SAY
|15+1
10+1
10+1
10+1
|—
2
1
2
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|2
3
2
5
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|40
41
41
41
|Dolmadı
359.000
353.191
363.000
|Dolmadı
265,40052
247,79109
234,76624
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|6
52
41
27
|Dolmadı
452.000
472.443
Dolmadı
|Dolmadı
244,47858
220,87685
Dolmadı
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|121.718
121.000
129.873
143.000
|310,95701
354,74175
334,35006
314,82887
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|139.323
100.000
96.328
93.800
|304,23353
363,99171
349,97491
336,93175
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|546.550
493.000
507.526
—
|227,37394
262,36291
252,56587
—
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|1
41
28
17
|Dolmadı
928.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
214,92068
Dolmadı
Dolmadı
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
|EA
|40+1
40+1
—
—
|8
41
—
—
|Dolmadı
779.000
—
—
|Dolmadı
228,24563
—
—
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|50+2
50+2
50+2
90+3
|5
52
33
31
|Dolmadı
873.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
220,06453
Dolmadı
Dolmadı
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|30+1
30+1
30+1
80+2
|4
31
31
18
|Dolmadı
783.000
821.856
Dolmadı
|Dolmadı
227,85615
202,55923
Dolmadı
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|60+2
55+2
55+2
55+2
|28
57
57
57
|Dolmadı
573.000
535.370
582.000
|Dolmadı
251,28658
249,19902
234,85315
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|10
52
52
62
|Dolmadı
639.000
549.097
668.000
|Dolmadı
243,17285
247,59039
225,66012
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|27.227
25.400
27.402
30.400
|347,90946
380,10644
384,36585
369,71396
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|34.108
30.100
34.450
43.100
|341,24993
374,86779
377,93009
359,53528
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|79.585
72.500
—
—
|313,37731
345,68966
—
—
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Fakülte)
|SÖZ
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|158.610
—
—
—
|286,55081
—-
—
—
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|90+3
100+3
100+3
90+3
|93
103
103
93
|194.676
117.000
111.359
95.400
|277,73973
327,13854
338,85047
333,55148
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|338.734
224.000
208.554
166.000
|251,56959
298,02519
312,29555
311,91438
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|398.255
349.000
385.240
420.000
|243,10941
273,91012
280,22426
268,29881
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|476.359
341.000
365.639
332.000
|233,05372
275,27863
283,26288
280,32453
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|503.960
—
—
—
|229,19509
—-
—
—
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|60+2
40+1
60+2
60+2
|34
41
62
62
|Dolmadı
478.000
531.585
575.000
|Dolmadı
253,61399
259,62096
250,70118
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|22
62
62
62
|Dolmadı
602.000
558.285
543.000
|Dolmadı
236,49574
256,18987
253,99048
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Sanat Tarihi
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|40+1
40+1
50+2
60+2
|3
41
52
62
|Dolmadı
670.000
642.295
729.000
|Dolmadı
227,83369
245,87648
235,66443
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|19
62
62
62
|Dolmadı
562.000
476.437
447.000
|Dolmadı
241,91280
266,98188
264,94258
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|50
62
62
62
|Dolmadı
396.000
383.621
294.000
|Dolmadı
266,16797
280,46751
286,41401
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)
|DİL
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|32.962
—
—
—
|332,76914
—-
—
—
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ-Ücretli)
|DİL
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|39.263
—
—
—
|313,14915
—-
—
—
Ordu Üniversitesi (ODÜ) 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|247,02630
250,07741
|829.150
926.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|237,70435
252,76119
|938.215
896.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi
|TYT
|35+1
35+1
|6
36
|236,15024
255,63655
|956.594
864.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Fatsa Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|235,93717
255,67458
|959.093
863.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|234,95262
251,11556
|970.604
915.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Fatsa Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|233,38551
244,33702
|989.443
993.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|231,26920
232,86642
|1.015.256
1.132.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Fatsa Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gemi Makineleri İşletmeciliği
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|229,82512
241,56780
|1.033.494
1.026.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Ünye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|229,80596
237,50210
|1.033.744
1.075.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|227,22208
234,85894
|1.066.751
1.107.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Mesudiye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|217,22012
223,02483
|1.200.440
1.259.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|214,37569
228,83031
|1.238.981
1.183.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Fatsa Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gemi İnşaatı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|213,57325
228,81554
|1.250.263
1.183.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Makine
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|208,22052
229,10417
|1.327.574
1.179.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ İkizce Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|206,79453
235,92772
|1.349.022
1.094.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|205,87217
220,36565
|1.363.181
1.295.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|199,39811
206,45716
|1.462.594
1.486.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|196,60294
220,24898
|1.503.941
1.297.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Ünye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mimari Restorasyon
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|195,27894
209,95688
|1.522.135
1.437.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|55+2
50+2
|57
52
|194,10561
214,20570
|1.537.369
1.378.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|190,04417
207,18127
|1.581.325
1.476.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Akkuş Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Avcılık ve Yaban Hayatı
|TYT
|30+1
25+1
|31
26
|188,73408
196,62899
|1.591.555
1.625.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|TYT
|30+1
25+1
|31
26
|176,92312
183,43826
|1.621.136
1.732.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ İkizce Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|174,93880
233,92881
|1.623.129
1.118.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Ünye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Lojistik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|170,87949
203,20450
|1.626.338
1.533.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ İkizce Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
40+1
|31
41
|Dolmadı
204,02887
|1.609.828
1.521.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|36
41
|Dolmadı
203,35083
|1.619.600
1.531.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Akkuş Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgi Yönetimi
|TYT
|30+1
25+1
|7
26
|Dolmadı
184,21504
|1.612.957
1.730.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|TYT
|30+1
25+1
|13
26
|Dolmadı
202,18559
|1.607.981
1.548.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|10
31
|Dolmadı
214,08962
|1.626.335
1.380.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Ünye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|30+1
25+1
|26
26
|Dolmadı
216,67462
|1.627.184
1.345.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Geleneksel El Sanatları
|TYT
|30+1
25+1
|8
6
|Dolmadı
191,68933
|1.542.001
1.684.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|30+1
25+1
|18
26
|Dolmadı
213,12690
|1.613.297
1.393.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Ünye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|TYT
|60+2
60+2
|39
62
|Dolmadı
205,88338
|1.622.783
1.495.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|60+2
60+2
|53
62
|Dolmadı
200,16389
|1.627.028
1.577.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Medya ve İletişim
|TYT
|30+1
35+1
|8
20
|Dolmadı
—
|1.610.425
—
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar
|TYT
|50+2
50+2
|49
52
|Dolmadı
206,89272
|1.623.174
1.480.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Fatsa Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Moda Tasarımı
|TYT
|50+2
50+2
|30
52
|Dolmadı
190,32499
|1.605.412
1.697.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Fatsa Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|50+2
50+2
|31
52
|Dolmadı
195,95337
|1.593.905
1.634.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|35+1
25+1
|7
26
|Dolmadı
187,95916
|1.621.539
1.714.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Ünye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|50+2
50+2
|30
52
|Dolmadı
197,75486
|1.606.231
1.610.000
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Yerel Yönetimler
|TYT
|60+2
60+2
|36
62
|Dolmadı
197,31746
|1.616.969
1.616.000