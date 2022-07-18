Haberler Yaşam Haberleri Ordu Üniversitesi taban puanları 2022: Ordu Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:38

Ordu Üniversitesi taban puanları 2022: Ordu Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Ordu Üniversitesi taban puanları YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yüz binlerce üniversite adayının gündemine oturdu. Bu üniversitede öğrenim görmeyi hedefleyen öğrenciler, Ordu Üniversitesi taban puanları için kurumun internet sitesini, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanlarını ve puan aralığını inceliyor. İşte 2022 Ordu Üniversitesi lisans ve ön lisans taban puanları, bölüm kontenjanları ve başarı sıralaması!

Ordu Üniversitesi taban puanları 2022: Ordu Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Ordu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması bu okulda öğrenim görmeyi hedefleyen adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması üzerine, milyonlarca üniversiteli adayı puanının yettiği okullar için araştırma yapıyor. İşte 2022 Ordu Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralaması…

ORDU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

İşte Ordu Üniversitesi'nin bu yıl öğrenci alımı için belirlediği taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması…

Ordu Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

Ordu Üniversitesi Taban Puanları (ODÜ) 4 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 100+3
100+3
90+3
80+2		 103
103
93
82		 19.939
18.600
17.796
17.200		 433,62740
495,49937
472,44871
466,00706
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 100+3
90+3
90+3
90+3		 103
93
93
93		 32.623
31.000
27.393
25.500		 413,98461
478,38423
454,84378
447,31795
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 96.497
95.200
117.246
132.000		 346,14050
404,62790
344,94814
316,25992
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 157.127
158.000
173.930
180.000		 303,60780
350,05049
307,56830
288,11654
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 40+1
40+1
35+1
35+1		 41
41
36
36		 197.205
211.000
225.765
227.000		 283,49113
319,19978
284,34273
268,67726


ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
12
10		 263.822
281.000
Dolmadı
Dolmadı		 258,39138
289,76130
Dolmadı
Dolmadı
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40+1
40+1
40+1
30+1		 41
41
41
31		 328.450
338.000
360.933
370.000		 240,51776
271,23092
246,13525
233,46971
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bitki Koruma SAY 30+1
30+1
30+1
35+1		 31
31
31
22		 383.490
384.000
425.240
Dolmadı		 221,42726
259,28416
233,80470
Dolmadı
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bahçe Bitkileri SAY 25+1
20+1
20+1
20+1		 6
21
21
9		 Dolmadı
458.000
473.219
Dolmadı		 Dolmadı
243,33896
220,27476
Dolmadı
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY 15+1
10+1
10+1
10+1
2
1
2		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 2
3
2
5		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 40
41
41
41		 Dolmadı
359.000
353.191
363.000		 Dolmadı
265,40052
247,79109
234,76624
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 6
52
41
27		 Dolmadı
452.000
472.443
Dolmadı		 Dolmadı
244,47858
220,87685
Dolmadı
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 121.718
121.000
129.873
143.000		 310,95701
354,74175
334,35006
314,82887
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 139.323
100.000
96.328
93.800		 304,23353
363,99171
349,97491
336,93175
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 546.550
493.000
507.526
 227,37394
262,36291
252,56587
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 1
41
28
17		 Dolmadı
928.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
214,92068
Dolmadı
Dolmadı
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 40+1
40+1

 8
41

 Dolmadı
779.000

 Dolmadı
228,24563
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 50+2
50+2
50+2
90+3		 5
52
33
31		 Dolmadı
873.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
220,06453
Dolmadı
Dolmadı
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 30+1
30+1
30+1
80+2		 4
31
31
18		 Dolmadı
783.000
821.856
Dolmadı		 Dolmadı
227,85615
202,55923
Dolmadı
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60+2
55+2
55+2
55+2		 28
57
57
57		 Dolmadı
573.000
535.370
582.000		 Dolmadı
251,28658
249,19902
234,85315
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 10
52
52
62		 Dolmadı
639.000
549.097
668.000		 Dolmadı
243,17285
247,59039
225,66012
ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 27.227
25.400
27.402
30.400		 347,90946
380,10644
384,36585
369,71396
ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 34.108
30.100
34.450
43.100		 341,24993
374,86779
377,93009
359,53528
ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40+1
40+1

 41
41

 79.585
72.500

 313,37731
345,68966
ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Fakülte)		 SÖZ 60+2


 62


 158.610


 286,55081
—-
ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat SÖZ 90+3
100+3
100+3
90+3		 93
103
103
93		 194.676
117.000
111.359
95.400		 277,73973
327,13854
338,85047
333,55148
ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 338.734
224.000
208.554
166.000		 251,56959
298,02519
312,29555
311,91438
ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 398.255
349.000
385.240
420.000		 243,10941
273,91012
280,22426
268,29881
ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 476.359
341.000
365.639
332.000		 233,05372
275,27863
283,26288
280,32453
ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 10+0


 10


 503.960


 229,19509
—-
ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 60+2
40+1
60+2
60+2		 34
41
62
62		 Dolmadı
478.000
531.585
575.000		 Dolmadı
253,61399
259,62096
250,70118
ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 22
62
62
62		 Dolmadı
602.000
558.285
543.000		 Dolmadı
236,49574
256,18987
253,99048
ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Sanat Tarihi
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 40+1
40+1
50+2
60+2		 3
41
52
62		 Dolmadı
670.000
642.295
729.000		 Dolmadı
227,83369
245,87648
235,66443
ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 19
62
62
62		 Dolmadı
562.000
476.437
447.000		 Dolmadı
241,91280
266,98188
264,94258
ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 50
62
62
62		 Dolmadı
396.000
383.621
294.000		 Dolmadı
266,16797
280,46751
286,41401
ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)		 DİL 60+2


 62


 32.962


 332,76914
—-
ORDU ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ-Ücretli)		 DİL 40+1


 41


 39.263


 313,14915
—-

Ordu Üniversitesi (ODÜ) 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 247,02630
250,07741		 829.150
926.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 55+2
55+2		 57
57		 237,70435
252,76119		 938.215
896.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laboratuvar Teknolojisi TYT 35+1
35+1		 6
36		 236,15024
255,63655		 956.594
864.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fatsa Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 235,93717
255,67458		 959.093
863.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 234,95262
251,11556		 970.604
915.000


ORDU ÜNİVERSİTESİ Fatsa Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60+2
60+2		 62
62		 233,38551
244,33702		 989.443
993.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mekatronik TYT 30+1
30+1		 31
31		 231,26920
232,86642		 1.015.256
1.132.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fatsa Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 50+2
50+2		 52
52		 229,82512
241,56780		 1.033.494
1.026.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ünye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
50+2		 62
52		 229,80596
237,50210		 1.033.744
1.075.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik TYT 30+1
30+1		 31
31		 227,22208
234,85894		 1.066.751
1.107.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Mesudiye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 217,22012
223,02483		 1.200.440
1.259.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 40+1
30+1		 41
31		 214,37569
228,83031		 1.238.981
1.183.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fatsa Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gemi İnşaatı TYT 50+2
50+2		 52
52		 213,57325
228,81554		 1.250.263
1.183.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine TYT 40+1
30+1		 41
31		 208,22052
229,10417		 1.327.574
1.179.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ İkizce Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 50+2
50+2		 52
52		 206,79453
235,92772		 1.349.022
1.094.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 31
31		 205,87217
220,36565		 1.363.181
1.295.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60+2
60+2		 62
62		 199,39811
206,45716		 1.462.594
1.486.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 80+2
80+2		 82
82		 196,60294
220,24898		 1.503.941
1.297.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ünye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mimari Restorasyon TYT 60+2
60+2		 62
62		 195,27894
209,95688		 1.522.135
1.437.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 55+2
50+2		 57
52		 194,10561
214,20570		 1.537.369
1.378.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 80+2
80+2		 82
82		 190,04417
207,18127		 1.581.325
1.476.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Akkuş Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 30+1
25+1		 31
26		 188,73408
196,62899		 1.591.555
1.625.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30+1
25+1		 31
26		 176,92312
183,43826		 1.621.136
1.732.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ İkizce Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Yaşlı Bakımı TYT 50+2
50+2		 52
52		 174,93880
233,92881		 1.623.129
1.118.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ünye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Lojistik TYT 60+2
60+2		 62
62		 170,87949
203,20450		 1.626.338
1.533.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ İkizce Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
40+1		 31
41		 Dolmadı
204,02887		 1.609.828
1.521.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 36
41		 Dolmadı
203,35083		 1.619.600
1.531.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Akkuş Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgi Yönetimi TYT 30+1
25+1		 7
26		 Dolmadı
184,21504		 1.612.957
1.730.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30+1
25+1		 13
26		 Dolmadı
202,18559		 1.607.981
1.548.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 10
31		 Dolmadı
214,08962		 1.626.335
1.380.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ünye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 30+1
25+1		 26
26		 Dolmadı
216,67462		 1.627.184
1.345.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Geleneksel El Sanatları TYT 30+1
25+1		 8
6		 Dolmadı
191,68933		 1.542.001
1.684.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 30+1
25+1		 18
26		 Dolmadı
213,12690		 1.613.297
1.393.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ünye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 60+2
60+2		 39
62		 Dolmadı
205,88338		 1.622.783
1.495.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 60+2
60+2		 53
62		 Dolmadı
200,16389		 1.627.028
1.577.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Medya ve İletişim TYT 30+1
35+1		 8
20		 Dolmadı
 1.610.425
ORDU ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 50+2
50+2		 49
52		 Dolmadı
206,89272		 1.623.174
1.480.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fatsa Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Moda Tasarımı TYT 50+2
50+2		 30
52		 Dolmadı
190,32499		 1.605.412
1.697.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fatsa Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50+2
50+2		 31
52		 Dolmadı
195,95337		 1.593.905
1.634.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 35+1
25+1		 7
26		 Dolmadı
187,95916		 1.621.539
1.714.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ünye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50+2
50+2		 30
52		 Dolmadı
197,75486		 1.606.231
1.610.000
ORDU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Yerel Yönetimler TYT 60+2
60+2		 36
62		 Dolmadı
197,31746		 1.616.969
1.616.000
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Ordu Üniversitesi taban puanları 2022: Ordu Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması
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