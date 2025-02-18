Ordu Ünye Arası Kaç Km? Ünye Ordu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Dakika Sürer?

Ünye ise Ordu'nun batısında, sahil boyunca uzanan, tarih ve doğanın iç içe geçtiği şirin bir ilçedir. Karadeniz kıyısındaki konumu sayesinde yumuşak bir iklime sahip olan Ünye, hem doğayla iç içe bir yaşam sunar hem de tarihiyle geçmişin izlerini günümüze taşır. İlçe, sahil şeridinin sunduğu uzun plajları, yemyeşil doğası ve hareketli çarşısıyla Karadeniz'in en sakin ve huzurlu noktalarından biri olarak bilinir. Ordu Ünye arası kaç km ve kaç dakika sürer gibi sorular kültürleri birleştiren sorulardır.

Ordu Ünye Arası Kaç Km?

Ordu ile Ünye arasındaki mesafe yaklaşık olarak 62 kilometredir. Yolculuk boyunca Karadeniz sahiline paralel bir şekilde ilerleyen bu güzergâh, doğanın en güzel manzaralarını sunar. Bu mesafe boyunca kıyıya yakın konumlanmış köyler, fındık bahçeleri ve sahil boyunca sıralanan küçük işletmeler görülebilir.

Ünye Ordu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Dakika Sürer?

Özel araçla Ordu'dan Ünye'ye yapılan yolculuk, normal trafik koşullarında 45 ila 50 dakika arasında sürmektedir. Yol büyük ölçüde Karadeniz Sahil Yolu boyunca ilerlediği için sürüş oldukça rahattır. Ancak yaz aylarında sahil yolu üzerinde yoğun trafik olabileceğinden, seyahat süresi biraz uzayabilir.

Toplu taşıma ile seyahat etmeyi planlayanlar için Ordu ile Ünye arasında düzenli minibüs ve otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu genellikle 1 ila 1,5 saat arasında sürmektedir.