Ordu ve Giresun’da sağanak hayatı felç etti! Dereler taştı, heyelan meydana geldi

Ordu'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Perşembe ilçesinde bazı iş yerleri sular altında kaldı. Hamidiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir iş yerinde ciddi hasar meydana geldi. Belediye ekipleri bölgede temizlik çalışmasını sürdürüyor. Hamidiye Mahallesi muhtarı Tarık Arslantürk, Molla Deresi'nin ikinci kolunun taşması nedeniyle çevredeki bazı iş yerlerini su bastığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe Belediyesi ekipleri taşkın yaşanan alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Altınordu ilçesine bağlı Düz Mahalle'de ise yoğun yağış sonrası heyelan meydana geldi. Bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması yürütülürken, Bülbül ve Civil derelerinde yükselen su seviyesi nedeniyle polis ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle Kovanlık beldesine ulaşımın sağlandığı kara yolu, derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı. İlçe merkezindeki Pazarsuyu mevkisinden Kovanlık yönüne araç geçişlerine izin verilmedi. Giresun Valiliğinde yapılan açıklamada, il genelindeki yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle dere debilerinde artış yaşandığı belirtilerek vatandaşlara dere yataklarından uzak durmaları çağrısında bulunuldu. Açıklamada, kıyı kesimlerinde tedbirli olunması ve resmi uyarıların takip edilmesi istendi.