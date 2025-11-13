Haberler Yaşam Haberleri Ordu'da acı olay | Arızalı TIR'ın silobas tankının altında kaldı: Feci şekilde can verdi!
Giriş Tarihi: 13.11.2025 15:56

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Musa Temur (27) isimli şoför, TIR’ındaki arızayı gidermek istedi. Temur, hidrolik sistemdeki arıza nedeniyle aniden kapanan silobas tankının altında kalarak hayatını kaybetti.

Acı olay, dün saat 19.00 sıralarında Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Sebze Hali'nde meydana geldi. TIR'ın şoförü Musa Temur, araçtaki arızayı kendi imkanlarıyla gidermeye çalıştı. Bu sırada hidrolik sistemdeki arıza nedeniyle silobas tankı aniden kapanınca Temur altında kaldı.

2 SONRA BULUNDU

TIR uzun süre hareket etmeyince firma yetkilileri, saat 21.00 sıralarında bölgeye bir kişi gönderdi. Şoförün silobas tankının altında kaldığını gören bu kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Musa Temur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından Musa Temur'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

