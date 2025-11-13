Ordu’da acı olay | Arızalı TIR’ın silobas tankının altında kaldı: Feci şekilde can verdi!

Acı olay, dün saat 19.00 sıralarında Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Sebze Hali'nde meydana geldi. TIR'ın şoförü Musa Temur, araçtaki arızayı kendi imkanlarıyla gidermeye çalıştı. Bu sırada hidrolik sistemdeki arıza nedeniyle silobas tankı aniden kapanınca Temur altında kaldı.
2 SONRA BULUNDU
TIR uzun süre hareket etmeyince firma yetkilileri, saat 21.00 sıralarında bölgeye bir kişi gönderdi. Şoförün silobas tankının altında kaldığını gören bu kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Musa Temur'un hayatını kaybettiği belirlendi.