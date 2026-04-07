Haberler Yaşam Haberleri Ordu'da arazi anlaşmazlığı dehşeti: 70 yaşındaki adamı öldürdü!
Giriş Tarihi: 7.04.2026 10:45

Ordu’nun Kabataş ilçesinde Mehmet Yetişken (80), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Mustafa Turan Çalışıcı’nı (70) tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan zanlı cinayet silahı ile birlikte yakalandı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, Kabataş ilçesi Alankent Mahallesi Acısuyu mevkiinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir husumetli olan Mehmet Yetişken ile Mustafa Turan Çalışıcı arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Yetişken, Çalışıcı'ya tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mustafa Turan Çalışıcı, Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çalışıcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Mehmet Yetişken, Fatsa Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kabataş Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla arkadaşı B.K.'nin evinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz