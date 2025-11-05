Ordu’da devrilen patpat 3 kardeşi ayırdı: Acı kazada 15 yaşındaki Yasin hayatını kaybetti!

Acı kaza, ilçenin Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Talha Konaş'ın (15) kullandığı patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın etkisiyle sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan Mahmut Sami Konaş (16) ve Furkan Konaş (17) isimli kardeşleri de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından önce Kumru Devlet Hastanesi'ne, sonrasında ise Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yasin Talha Konaş'ın cenazesi de Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.