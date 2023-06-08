Ordu’da esrarengiz olay: Denizden ikinci ceset çıkarıldı





İLK OLAYIN ARDINDAN AYNI NOKTADA DENİZDE BİR CESET DAHA BULUNDU

Olayın ardından bir kişinin daha kayıp olduğu ihbarı alan polis ekipleri, alanda yeniden çalışma başladı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, bölgede yaptıkları incelemelerin ardından denize girerek, sualtında arama çalışması başlattı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından, iskelenin uç kısmında, suyun içerisinde yaklaşık 3 metre derinlikte Muhammet Hekimoğlu'nun (19) bedenine ulaşıldı. Sağlık yaptıkları kontrolde Muhammet Hekimoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu esnada olay yerinde gelen yakınları ise fenalık geçirdi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemeleri ve polis ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından Hekimoğlu'nun cenazesi Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekiplerinin her iki olayla ilgili çalışmaları sürüyor.